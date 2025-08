Alta tensione fra Repubblicani e Democratici in Texas dopo che il governatore Greg Abbott ha ordinato l'arresto dei Dem

Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha ordinato l’arresto di tutti i parlamentari democratici che sono fuggiti dallo stato per impedire che venisse approvata una nuova mappa elettorale, cosa che potrebbe garantire più seggi ai Repubblicani nella Camera.

Come si legge sul sito della Cnn, il presidente della Camera del Texas ha dichiarato di aver firmato dei mandati di arresto per tutti quei democratici che non si sono presentati nella sessione speciale di ieri, dopo che gli stessi sono fuggiti domenica scorsa, per bloccare appunto la ridefinizione della mappa congressuale statale. Secondo gli esperti legali si tratta di mandati di arresto che sono probabilmente inapplicabili al di fuori dei confini del Texas, di conseguenza potrebbero non portare ad alcuna azione, ma il caso è esploso fragoroso oltre oceano. Nella giornata di oggi, dopo il trambusto di ieri, la Camera texana si riunirà nuovamente tenendo conto che ieri non è stato raggiunto il quorum in attesa che si risolva la questione.

Greg Abbott aveva già in precedenza minacciato di rimuovere i democratici che non si sarebbero presentati, equiparando l’assenza ad un “abbandono o alla perdita di una carica elettiva statale”. L’obiettivo dei repubblicani, stano ad un piano che è stato presentato la scorsa settimana, è quello di riorganizzare i distretti elettorali che potrebbe portare all’eliminazione di cinque seggi democratici alla Camera Usa, in vista della elezioni di mid term che si terranno l’anno prossimo, a novembre del 2026.

TEXAS, ABBOTT ORDINA ARRESTO DEM: LA REAZIONE

Durissima la reazione da parte degli stessi democratici, fra cui un gruppo di legislatori dell’Illinois che si sono riuniti ieri a Chicago dopo che la notizia è divenuta di dominio pubblico. Attraverso una conferenza stampa ha criticato l’agire Repubblicano, così come spiegato dal deputato statunitense Raja Krishnamoorthi, che rappresenta l’Illinois e che si candiderà al Senato nel 2026: “Si può giocare così in Texas. Si può manipolare a piacimento la mappa elettorale. Indovinate un po’? Altri stati faranno esattamente la stessa cosa e neutralizzeranno quello che state cercando di fare in Texas”, annunciando che i democratici faranno lo stesso negli stati dove sono loro a governare, annullando così gli eventuali seggi in più dei repubblicani.

John Bucy, deputato Dem dello stato del Texas, ha aggiunto: “Non mi sono candidato per andarmene dal Campidoglio, ma non mi sono nemmeno candidato per restare a guardare mentre la democrazia viene calpestata in pieno giorno. I democratici del Texas hanno rotto il quorum perché a volte l’unico modo per mantenere il giuramento è rifiutarsi di giocare a un gioco truccato”, precisando che i democratici in fuga dal Texas “non stanno scappando” ma “correndo per lottare” e inoltre “stanno difendendo uno dei principi americani più basilari: il diritto alla rappresentanza”. Simile il pensiero di Jessica Gonzalez, altra deputata texana, che ha spiegato: “Siamo stati eletti dai nostri elettori, ed è per loro che lavoriamo. Ci hanno eletti per rappresentare le loro voci, le loro famiglie e il loro futuro, ed è esattamente quello che stiamo facendo qui negando il quorum ai repubblicani del Texas per far approvare queste mappe congressuali truccate”.

TEXAS, ABBOTT ORDINA ARRESTO DEM: IN CORSO INDAGINE PER CORRUZIONE

Come detto sopra, i mandati di arresto sembrano inapplicabili al di fuori dei confinid el Texas e Sarah Chen, avvocato per il diritto di voto presso il Texas Civil Rights Project, ha spiegato a riguardo alla Cnn: “Ecco perché hanno abbandonato lo Stato per sfuggire alla giurisdizione degli sceriffi e degli altri ufficiali incaricati degli arresti nello Stato”, aggiungendo inoltre che “Qualsiasi tipo di collaborazione con altri stati o con le forze dell’ordine federali sarebbe più simile a una richiesta di favore che a un obbligo legale”, ‘scagionando’ quindi gli altri governatori. Simile il pensiero di Andrew Cates, avvocato texano specializzato in diritto politico, secondo cui quanto emesso dal governo texano “è semplicemente la procedura da seguire quando le persone se ne vanno”, aggiungendo comunque che “Nessuno ne ha paura” se ha lasciato lo Stato, “Non hanno infranto nessuna legge di cui si sappia, quindi l’estradizione non funzionerà”.

Il governatore Greg Abbott in ogni caso non ci sta ed ha fatto aprire una indagine sui democratici scappati dal Texas per capire se vi sia la possibilità della violazione della legge sulla corruzione: “Oggi ho ordinato ai Texas Rangers di indagare immediatamente sui democratici della Camera del Texas in fuga per potenziale corruzione e qualsiasi altra potenziale violazione di legge connessa al loro rifiuto di presentarsi per il quorum, condurre affari ed esprimere il voto. Tale indagine dovrebbe estendersi a chiunque abbia aiutato o favorito tali potenziali crimini”. Sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore.