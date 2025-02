Texas oltre il fiume, film su Rete 4 con Dean Martin e Alain Delon

Martedì 25 febbraio, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:35, la commedia western dal titolo Texas oltre il fiume.

Questo progetto cinematografico statunitense del 1966 è diretto dal film maker Michael Gordon, in uno dei suoi ultimi lavori per il grande schermo dopo grandi successi come Cirano di Bergerac (1950) e Il letto racconta… (1959).

Le musiche sono, invece, realizzate da Frank De Vol, compositore statunitense che aveva già lavorato con il regista in “Il letto racconta…” (1959).

Il cast vanta alcuni tra i nomi più celebri della storia cinematografica, come Dean Martin, cantante, attore e comico conosciuto con il soprannome di “The King of Cool”, e Alain Delon, uno tra i più grandi sex symbol degli anni ’60 e ’70.

Nel cast anche: Rosemary Forsyth, Joey Bishop, Tina Aumont, Peter Graves e Michael Ansara.

La trama del film Texas oltre il fiume: due rivali in amore con un happy end

Texas oltre il fiume è ambientato in Louisiana, dove un ragazzo affascinante e di nobili origini, Don Andrea Baldazar (Alain Delon), sta per sposare la bella Isabella Naylor (Rosemary Forsyth).

Arrivato il giorno delle nozze, però, sopraggiunge il capitano dell’esercito statunitense Rodney Stimpson (Peter Graves), affermando che Isabella era stata promessa in sposa tempo prima a suo cugino Yancy.

Questa notizia causa non poca agitazione e, nella confusione generale, Yancy cerca di obbligare Isabella a stare con lui, ma viene lanciato fuori dalla finestra dal protagonista.

Ne segue una violenta colluttazione che causa la morte di Yancy e, di conseguenza, Baldazar viene accusato da Stimpson di omicidio.

Il giovane è così costretto alla fuga, ma promette alla sua amata che riuscirà a trovare un modo per tornare da lei.

Baldazar arriva fino in Texas, zona franca poiché in quegli anni non faceva ancora parte degli Stati Uniti, dove accetta di scortare una carovana capitanata da un uomo di nome Sam (Dean Martin) e dal suo compagno pellerossa Kronk, e dove per caso si ricongiungerà con la sua amata.

Durante il viaggio Baldazar salva la vita di una bella nativa americana che sta per essere sacrificata da un mago ma, se da un lato questo gesto gli garantisce la devozione della giovane, dall’altro attira anche la furia di alcuni guerrieri indiani, in particolare di un uomo di nome Cavallo Feroce.

Intanto i rapporti tra Baldazar e Sam sono sempre più tesi a causa delle attenzioni di quest’ultimo verso Isabella e i due finiscono per battersi a duello.

Il destino di questi personaggi, però, sarà del tutto inaspettato e alla fine Baldazar sposerà la bella indiana, mentre Isabella deciderà di unirsi a Sam.