Texas oltre il fiume, Rete 4/ Trama e cast film in onda oggi, 13 dicembre

Texas oltre il fiume in onda oggi, 13 dicembre, su Rete4: Dean Martin ed Alain Delon nel cast

‘Texas oltre il fiume‘ è una classica pellicola western, che sfrutta il periodo più popolare del filone cinematografico. Il regista Michael Gordon è esperto in pellicole che riprendono i grandi classici, tanto che il suo miglior successo è la rappresentazione del ‘Cyrano’ del 1950, che valse la conquista del Premio Oscar come miglior attore a José Ferrer. Nonostante questo, Gordon fu vittima del ‘maccartismo’ in America, la persecuzione di artisti vicini all’estrema sinistra e accusati di essere filo-comunisti, uno stigma che provocò di fatto l’interruzione della sua attività da regista dal 1951 al 1958. Una curiosità sul regista, Gordon e il nonno materno del conosciuto attore contemporaneo Joseph Gordon-Levitt. La presenza di Dean Martin e Alain Delon nel cast valse al film una buona popolarità sia in America sia in Europa, considerando la fama crescente dei due attori all’epoca. ‘Texas oltre il fiume‘ sarà il film in onda su Rete 4 nel pomeriggio di domenica 13 dicembre 2020, alle ore 16.25. Pellicola western girata nel 1966 dal regista Michael Gordon, vede tra i protagonisti nel suo cast Dean Martin nel ruolo di Sam Hollis e Alain Delon nella parte di Don Andrea Baldazar. E ancora George D. Wallace è Willet, Tina Aumont interpreta Lonetta, Stuart Anderson è Yancy, Linden Chiles e Michael Ansara hanno rispettivamente i ruoli di Coltello Giallo e Camicia di Ferro. E ancora Richard Farnsworth ha la parte del guaritore, Don Beddoe è il signor Naylor, Rosemary Forsyth è Isabella Naylor, John Harmon ha la parte di Gabe, Joey Bishop ha il ruolo di Kronk, Nora Marlowe è Emma, Peter Graves è il capitano Rodney Stimpson, Roy Barcroft ha la parte di Joey Morton e Andrew Prine ha il ruolo del tenente Sibley.

La trama di Texas oltre il fiume film di oggi, 13 dicembre, su Rete4

‘Texas oltre il fiume’ racconta la storia delle nozze tra Don Andrea Baldazar, nobile della Louisiana, e la sua bellissima fidanzata Isabella Naylor. Il giorno del matrimonio però la festa viene interrotta dall’arrivo del capitano della cavalleria degli Stati Uniti Rodney Stimpson, che sottolinea come Isabella sia già promessa sposa del cugino Yancey Cottle. Promessa legittima secondo Stimpson che sottolinea come sia stata fatta dal padre di Isabella. Nella colluttazione che ne segue, Yancey viene spinto da Don Baldazar dalla finestra, restando ucciso: atto però involontario da parte di Andrea, che era stato a sua volta spinto dal fratello del capitano Stinson. Ma questo non basta per placare la rabbia di Rodney, che decide così di perseguire per omicidio Don Baldazar, costretto a fuggire oltre il confine del Texas. Isabella cerca di raggiungere Andrea, ma durante il viaggio si imbatte in Sam Hollis e nel suo braccio destro indiano, Kronk, proprio mentre Don Baldazar si trova a combattere un attacco degli indiani comanche durante il quale salva la bella indiana Lonetta, che si innamora di lui. Il sentimento che lega Andrea e Isabella però è ancora molto forte, anche se Sam è diventato di fatto un rivale in amore di Don Baldazar: nascono di fatto due triangoli amorosi che saranno risolti dopo la cattura di Andrea da parte di Rodney. Sarà Isabella a far ottenere la grazia a Don Baldazar, pronto a sfidarsi con Sam per il suo amore. Andra infatti sfiderà il nuovo spasimante di Isabella formalmente a duello, per cercare di riportare la situazione al giorno delle nozze e poter finalmente sposare la sua amata. La situazione sembra di difficile risoluzione e sulla china di prendere un tragico epilogo, interverranno però le due ragazze, con Lonetta che farà capire a Don Baldazar di essere ormai lei la donna della sua vita, anche alla luce delle molteplici vicissitudini vissute assieme, e dunque capace di conquistare l’amore di Andrea. Nel contempo Isabella alla fine diventerà la donna di Sam, confermando il sentimento nato durante il viaggio e del quale l’uomo era sempre stato convinto, nonostante la donna avesse sempre manifestato la sua fedeltà al promesso sposo. E il lieto fine è arrivato per entrambe le coppie.



