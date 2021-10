Texas oltre il fiume, Rete 4/ Un western d’annata con Alain Delon

Texas oltre il fiume, film diretto da Michael Gordon

Texas oltre il fiume va in onda oggi, 21 ottobre, a partiredalle ore 16.40, su Rete 4. La pellicola in questione può essere considerata come un lungometraggio di genere western. Gli artisti, che interpretano un ruolo da protagonista in quest’opera cinematografica, sono Alain Delon, Rosemary Forsyth, Dean Martin e Joey Bishop. L’anno di produzione di Texas oltre il fiume è il 1966, mentre il suo regista è Michael Gordon. Quest’ultimo è celebre per aver diretto altri film, tra cui Un’altra parte della foresta e Il delitto del giudice.

Le musiche di questo western sono state scritte da Frank De Vol. Quest’ultimo ha realizzato le colonne sonore di altri film, quali Il letto racconta e Indovina chi viene a cena?. L’attore protagonista di questa pellicola, Dean Martin, è stato anche un famoso cantante. Quest’ultimo ha avuto la fortuna di esibirsi con Jerry Lewis.

Texas oltre il fiume, la trama del film

Per quanto riguarda la trama di Texas oltre il fiume, il protagonista è Don Andrea Baldazar, che sta per sposarsi con la bellissima Isabella Naylor. Le nozze si stanno per svolgere in Lousiana. Il matrimonio, però, viene improvvisamente interrotto dal capitano di cavalleria Rodney Stimpson, che irrompe nella casa di Don Andrea. Stimpson reclama il diritto del cugino Yancey Cottle a sposare Isabella. Scoppia quindi una rissa, nel corso della quale Don Andrea spinge Yacey fuori da una finestra. Il ragazzo rimane ucciso e Baldazar viene accusato da Rodney della morte del cugino. A causa di questo evento, il protagonista del film è costretto a fuggire in Texas. Prima di partire, l’uomo promette ad Isabella di sposarla.

Nel corso del suo viaggio, Don Andrea incontra la giovane Lonetta, che si innamora di lui. In contemporanea, anche Isabella inizia ad essere corteggiata dal pistolero Sam Hollis. Dopo varie vicissitudini, Baldazar viene arrestato dal capitano Stimpson. Don Andrea viene allora giudicato da un tribunale militare e condannato a morte. Isabella, però, giunta in Texas, cerca in tutti i modi di salvare Baldazar. La ragazza riesce quindi alla fine a far graziare Don Andrea. Ad un certo punto, Sam e Baldazar si affrontano in duello per amore di Isabella. Nel bel mezzo dello scontro, però, Don andrea si accorge di amare Lonetta e decide di stare con lei, mentre Isabella si mette alla fine con Sam.



