La Cattedrale della Speranza a Dallas in Texas, considerata la più grande chiesa LGBT del mondo, ha ospitato un evento la scorsa domenica, al quale è intervenuto il reverendo “Brock Bottom”, una donna drag queen che si definisce “gender fluid” e che è stata nominata ministro per le funzioni religiose dalla United Church of Christ, una conregazione cristiana protestante progressista che accoglie tra i fedeli una numerosa comunità di persone gay e transgender.

La preghiera della settimana, dedicata alla diversità e all’inclusione è stata celebrata dal reverendo con una predica nella quale invitava le famiglie a crescere i loro bambini senza condizionamenti di genere, definito solo “Un costrutto sociale e culturale arbitrario, utilizzato esclusivamente per rafforzare le dinamiche del potere“, sostenendo che bisognerebbe combattere contro le aspettative culturali dei genitori che inducono a comportamenti modellati sulla vergogna e sulle percezioni del genere che viene deciso quando le famiglie si riuniscono per rivelare gli organi sessuali dei loro figli.

At the Cathedral of Hope’s drag service yesterday, “drag king” Rev. ‘Brock Bottom explains that gender is little more than a “social construct” that is “fragile and arbitrarily constructed” to enforce “power dynamics.” Story: https://t.co/aEKOVyHVit pic.twitter.com/nuXUbbPwaP — Protestia (@Protestia) February 17, 2025

Il reverendo drag queen “Brock Bottom”, ha presentato l’evento dedicato alla comunità LGBT nella Cattedrale della Speranza di Dallas, con una predica che invitava i bambini a scegliere liberamente il loro genere senza condizionamenti sociali e culturali. Il discorso è poi finito anche sui social, dove ha ricevuto critiche, soprattutto dalle associazioni delle famiglie e da altre comunità cristiane. Nella stessa occasione sono state inoltre invitate all’altare diverse persone transgender a raccontare la loro storia di fronte ai fedeli, pregando insieme per una chiesa più inclusiva e rispettosa delle diversità.

Dell’evento controverso hanno parlato diversi giornali statunitensi, soprattutto perchè le critiche, oltre che al discorso del reverendo, sono arrivate anche per alcune affermazioni degli ospiti. L’intervento in particolare, riportato da Fox News, che ha suscitato più polemiche è stato quello di uno degli artisti che durante la partecipazione allo spettacolo si è rivolto ad uno degli spettatori dicendo: “Se hai votato per Trump ti ucciderò“.