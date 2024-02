Texas: sparatoria nella Lakewood Church/ Donna apre il fuoco in chiesa: uccisa. Ferito bambino di 5 anni

In Texas, e precisamente nella capitale Huston, nel pomeriggio di domenica una donna accompagnata da un bambino di 5 anni ha fatto irruzione nella Lakewood Church, una delle più grosse e frequentate chiese protestanti, dando il via ad una vera e propria sparatoria. La prontezza di due agenti di polizia fuori servizio che si trovavano fortunatamente in quel momento all’interno della chiesa ha evitato il peggiore degli scenari, neutralizzando la donna e permettendo l’evacuazione dei numerosi civili.

Sulla sparatoria nella Lakewood Church del Texas sono ancora in corso le indagini da parte degli inquirenti, per comprendere il movente dietro al gesto e gli eventuali complici della donna. Allo stato attuale sono ancora in campo tutte le ipotesi, dal gesto isolato, al movente d’odio o religioso, ma sembra chiaro che la donna abbia agito da sola, senza complici e senza una particolare organizzazione. Nel frattempo, grazie all’intervento dei due agenti fuori servizio, la sparatoria nella Lakewood Church del Texas si è conclusa rapidamente, con l’uccisione della donna che sarebbe riuscita, durante il suo folle gesto, a ferire lievemente un civile ad un’anca, mentre il bambino che portava con sé è ricoverato in condizioni critiche, coinvolto nello scambio di proiettili.

Sparatoria alla lakewood Church in Texas: cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, che possono contare sulla testimonianza di numerosissimi civili presenti nella Lakewood Church, la sparatoria in Texas è durata pochi minuti. La donna, che si è poi scoperto essere sulla 30ina, ha fatto irruzione nella chiesa dall’entrata ovest, accompagnata dal bambino di 5 anni, indossando un trench ed uno zaino, con in mano una “lunga pistola”.

Entrata nella sala principale della Lakewood Church in Texas, la donna avrebbe dato il via alla sparatoria, aprendo il fuoco a caso nella sala, minacciando di farsi esplodere (ma non sono stati trovati esplosivi sul suo corpo) e spruzzando a terra una sostanza ignota agli inquirenti e che sta venendo analizzata in queste ore. Un agente della polizia di Houston e una della Texas Alcoholic Beverage Commission, che si trovavano lì in quel momento ma erano fuori servizio, avrebbero immediatamente reagito, estraendo le loro pistole e aprendo il fuoco contro la donna. Coinvolto nella sparatoria alla Lakewood Church in Texas un uomo di 57 anni, colpito ad un’anca ma fuori pericolo di vita e il bambino di 5 anni che era assieme alla 30enne. Quest’ultimo è stato colpito da uno o più proiettili, che non si sa da chi siano stati sparati, rimanendo gravemente ferito ed è attualmente in ospedale in condizioni critiche.

