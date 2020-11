TFF 2020/ I maestri e i documentari che aiutano il cinefilo a consolarsi

Una delle grandi assenze dovute alla versione online del Torino Film Festival è legata ai maestri e ai film di pregio – per questioni di diritti e pirateria – che spesso facevano la felicità degli spettatori. Però a cercare nel programma un paio di maestri ci sono, un venerabile un po’ snobbato e un venerato, “guru” suo malgrado.

Il primo è Paul Vecchiali, autore non troppo considerato, almeno in Italia, che però continua a lavorare, a girare, a sperimentare nella più totale autonomia e indipendenza, rivestendo di una certa aura la più schietta artigianalità. Un soupçon d’amour, il suo ultimo film, è il migliore da lui realizzato negli ultimi anni, la storia di un’attrice che abbandona il palcoscenico e la propria identità pubblica (ma anche quella privata e familiare) per accudire il figlio malato: un tema doloroso e un approccio intellettualistico che però Vecchiali sconfessa grazie al lavoro sui personaggi e le loro emozioni e con un cast impeccabile che dà levità al tormento, al melodramma, mai rinnegato, in ogni caso.

Il secondo è Goffredo Fofi, uno dei più grandi intellettuali viventi, al centro di Suole di Vento, documentario diretto da Felice Pesoli in cui lo scrittore e creatore di riviste al centro di molti dibattiti e azioni politiche e culturali si racconta: semplice ed elementare il film, efficace nell’alternanza di intervista e immagini di repertorio (Istituto Luce Cinecittà alla produzione). Eppure le parole, le idee e la vita di Fofi – anche e nonostante il suo personaggio ruvido e le sue tirate discutibili, figlie di posizioni forti e scorbutiche – bastano a riempirlo, a renderlo a suo modo prezioso.

Se il concorso non lascia troppe tracce con Hochwald, i documentari aiutano il cinefilo a consolarsi: A Rifle and a Bag, del trio Arya Rothe, Isabella Rinaldi e Cristina Hanes, racconta la storia di due ex-combattenti marxisti che vivono ancora sulla loro pelle le stimmate di quella lotta, etichettati dal governo indiano (nel cui alveo sono stati costretti a rientrare, per poter essere graziati) come i loro figli. Un’odissea burocratica e sentimentale, di rimpianti e e rassegnazioni, che le registe raccontano con montaggio e narrazione molto moderne, riuscendo a usare gli spazi come personaggi, sottolineature visive di una quieta battaglia quotidiana. Perché in certi luoghi, la lotta continua anche quando vorresti solo un po’ di pace.

© RIPRODUZIONE RISERVATA