Il TFS e il TFR statali non promette bene. Una criticità che spiazza i dipendenti pubblici sta nella lunga attesa prima che possano ricevere i loro trattamenti. Se si va in pensione per vecchia devono trascorrere 12 mesi, sfruttando una misura anticipata due anni e per cifre oltre 50.000€ si applica una rateizzazione.

Riforma pensioni 2025/ Landini: pensionati non possono essere un bancomat (ultime notizie 20 febbraio)

Ma come sottolinea Ezio Cigna del sindacato Cgil, le criticità diventano maggiori qualora il lavoratore usufruisse di Quota 100 e Quota 103, la cui attesa potrebbe raggiungere tranquillamente anche 93 mesi, a dir poco straziante.

TFS e TFR statali con attese infinite

Sia il TFS che il TFR statali destano preoccupazioni nei confronti dei lavoratori che sono quasi rassegnati all’idea di dover ricevere i trattamenti con tempi biblici. Ma sette sindacati, tra cui Cgil e Uil, sono pronti a lottare per rivendicare i diritti dei dipendenti pubblici.

Riforma pensioni 2025/ Spi-Cgil: cresce prospettiva aumento età pensionabile (ultime notizie 18 febbraio)

È inconcepibile – a detta dei sindacati – dover aspettare 12, 24 o 96 mesi per ricevere delle risorse economiche dopo aver versato per anni e regolarmente, le tasse imposte dalla Legge italiana. Per la Corte Costituzionale – in una sentenza di due anni fa – si tratta di un misura anticostituzionale.

I sette sindacati che stanno lottando affinché il Governo possa rendersi conto della gravità del fatto, sono: Codirp, Uil, Cosmed, Cgs, Uil, Cida e Cgil. Le associazioni fanno notare – che attesa a parte – il problema si verificherebbe sulla perdita del potere d’acquisto a causa dell’inflazione.

SINDACATI E POLITICA/ L'idea di trattativa che divide Cgil e Cisl

Su una liquidazione media di 80.000€ e un’attesa di sette anni, l’ex lavoratore perderebbe il 14% del trattamento, che in soldoni si quantificherebbero in quasi 12.000€.

Lo Stato è “accusato” di appropriazione indebita

Secondo i sindacati il riscatto del TFR statali e del TFS tra i lavoratori pubblici e i dipendenti privati è altamente discriminante. È assurdo che gli statali debbano attendere tempi biblici a fronte di una garanzia del Governo sui trattamenti spettanti.

Non è neppure la prima volta che dei giuslavoristi, ma in prima linea la Corte Costituzionale, abbiano ritenuta ingiusta una attesa così straziante. Per i sindacati tale trattenuta dallo Stato potrebbe configurarsi come “appropriazione indebita“.