Tg1 ‘buca’ il Papa “non sarà a Piazza di Spagna”/ Ma ci era già stato, colpa di…

Mattinata agitata in casa Rai, e in particolare, nella redazione del Tg1; “tutta colpa” della visita di Papa Francesco a Piazza di Spagna in Roma che fatto andare in confusione i colleghi della tv pubblica. Come sottolineato dal sito Dagospia, durante l’edizione delle ore 8:00 del telegiornale di Rai Uno, il vaticanista Ignazio Ingrao, ha comunicato che il Santo Padre non si sarebbe recato nella nota piazza capitolina… peccato però che Sua Santità fosse già stato a Piazza di Spagna attorno alle ore 7:00 per una visita a sorpresa atta a venerare la statua della Madonna. A conferma della presenza del Papa anche il tweet dei Vigili del Fuoco: “La sorpresa di papa Francesco a Piazza di Spagna a Roma per la tradizionale cerimonia dell’8 dicembre, prima che i vigili del fuoco salissero con l’autoscala su, fino a 27 metri d’altezza, per donare alla Madonna la corona di fiori”. Successivamente anche il Vaticano ha confermato la vicenda attraverso una nota del direttore della sala stampa, Matteo Bruni: “Alle ore 7.00 di questa mattina, nella Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, il Santo Padre si è recato in Piazza di Spagna per un atto di venerazione in forma privata a Maria Immacolata”.

TG1 BUCA IL PAPA, LA REPLICA DI IGNAZIO INGRAO

Per fare chiarezza sulla questione Papa-Tg1 è intervenuto lo stesso Ignazio Ingrao, che ha replicato a Dagospia: “Nel servizio andato in onda nell’edizione delle 8 del Tg1 non si diceva affatto che Papa Francesco non si sarebbe recato in piazza di Spagna, ma si affermava correttamente che Bergoglio oggi avrebbe rinunciato al tradizionale atto di devozione alla statua della Madonna, per evitare assembramenti, e lo avrebbe sostituito con un gesto personale e privato, come infatti è avvenuto. Una troupe del Tg1 era presente per riprendere questo gesto”. Sulla vicenda si è espresso con toni duri anche Michele Anzaldi, Segretario della Commissione di Vigilanza Rai, che attraverso Facebook ha scritto: “Unica televisione italiana ad avere una Direzione dedicata ed una propria sede. Rai Vaticano ha un Direttore, un vice, capi e tante altre spese che sono costi per i contribuenti che pagano il canone. Eppure si tratta del primo, e speriamo ultimo, 8 dicembre in Pandemia. E vorrebbero altri soldi dagli Italiani”. Libero ha poi fatto notare una cosa curiosa, ovvero, come il vice direttore del Tg1 che ha firmato l’edizione incriminata delle ore 8:00 di stamane fosse Bruno Luverà, già “famoso” per aver fatto lanciare un servizio, sempre al telegiornale di Rai, da Valentina Bisti, sul libro scritto dalla stessa. Che ne abbia combinata un’altra? Chissà…



