Tg1 non trasmette intervento Matteo Renzi/ Furia Italia Viva: “Informazione umiliata”

Mentre sono in corso le operazioni per risolvere la crisi di governo, si apre lo scontro tra Italia Viva e la Rai. Il partito di Matteo Renzi ha contestato duramente la mancanza di una copertura delle consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico, che ha ricevuto il mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Nessuna programmazione speciale su Rai1 Rai2 Rai3 sulle consultazioni del presidente Fico con i partiti. Telespettatori costretti a seguire le tv commerciali”, ha scritto su Twitter il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi, che è anche segretario della commissione di Vigilanza Rai. “A che serve allora pagare il canone? Questo è servizio pubblico? Incredibile violazione del Contratto di Servizio”, ha incalzato Anzaldi.

Ma le polemiche non si fermano qui. Lo rivela Affaritaliani, secondo cui Italia Viva aveva chiesto al Tg1 15 minuti prima che Matteo Renzi parlasse di trasmettere l’intervento del leader in diretta. A differenza di quanto accaduto su altre reti, Tg1 non ha trasmesso nulla e Italia Viva non l’ha presa affatto bene.

TG1 “BUCA” RENZI, ITALIA VIVA S’INFURIA

Michele Anzaldi è per il momento l’unico di Italia Viva ad esporsi contro la Rai: «Tg5 e Tg La7 trasmettono in diretta alle 20 le dichiarazioni di Renzi, le più attese giornalisticamente tra le consultazioni di Fico, mentre il Tg1 le censura e fa sentire solo pochi secondi senza contesto. Informazione sempre più umiliata dal Tg1 Rai, incredibile silenzio Agcom», ha aggiunto con un altro tweet. Ma il retroscena svelato da Marco Antonellis su Affaritaliani racconta un episodio che potrebbe rappresentare un altro terreno di riscontro. All’entourage di Matteo Renzi non è affatto piaciuto il fatto che il telegiornale di Rai1 abbia “bucato” completamente l’intervento del leader di Italia Viva dopo il colloquio con Roberto Fico. Questo avrebbe fatto saltare i nervi al partito e al suo leader. Peraltro, c’è la percezione di un trattamento dispari offerto dal telegiornale del primo canale della tv pubblica, sempre solerte invece nel trasmettere le notizie che riguardano il presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte. «Inutile dire come l’abbiano presa dalle parti di Italia Viva», ha scritto Marco Antonellis. Peraltro, la prima rete di Stato è stata spesso accusato di disparità di trattamento, di aver cioè riservato un trattamento diverso al premier Giuseppe Conte.

