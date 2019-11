TGA, trasposizione delle grandi arterie/ Cos’è? Sintomi e cause della malattia

Quando le due arterie che nascono dai ventricoli sono connessi in modo invertito si parla di TGA, ovvero di trasposizione delle grandi arterie. In pratica il sangue venoso del ventricolo destro viene trasportato in aorta, mentre il sangue arterioso collega il ventricolo sinistro ai polmoni. Ne deriva un’assenza di comunicazione fra la circolazione sistemica e quella polmonare che provoca la morte del neonato alla sua nascita. La mortalità infantile tuttavia, sottolinea l’Associazione Bambino Cardiopatico Parma, non è l’unico evento a carico dei giovani pazienti. Alla nascita infatti sono ancora presenti delle comunicazioni utili perché le due circolazioni mescolino il sangue in modo corretto, grazie al forame ovale, un piccolo foro che si trova nel setto interatriale. Il rischio forse non sarà immediato, ma i neonati affetti da TGA dovranno comunque sottoporsi ad un intervento nei primi mesi di vita. Il primo trattamento previsto è l’atriosettostomia di Rashkind, che consente di formare una comunicazione più ampia fra i due atrii e che migliori l’ossigenazione. Il secondo trattamento, conosciuto come switch arterioso, è stato fatto con successo a partire dagli anni Ottanta e per ora viene scelto in caso di TGA completa, grazie al fatto che il rischio si aggira solo attorno al 5%. In altri casi tuttavia l’unica chance è il trapianto cardiaco.

TGA: Giulia Rossi si racconta a “Dottori in corsia”

Come si forma la TGA, la trasposizione delle Grandi Arterie? Secondo la comunità scientifica si tratta di una patologia cardiaca neonatale fra le più frequenti e dovuta ad un’anomalia del cuore durante lo sviluppo dell’embrione. La causa è ancora sconosciuta in larga parte, anche se si esclude un suo collegamento con fattori genetici. Si può diagnosticare invece già durante la vita del feto, per esempio se in base all’ecografia della neo mamma, il ginecologo ha un sospetto della presenza della malattia e chiede la conferma della diagnosi grazie ad un esame cardiologico pediatrico. La diagnostica però può avvenire anche in seguito alla nascita, di solito nei primi minuti oppure ore di vita. A tal proposito viene in mente storia di Anna, una ragazzina di 11 anni, arrivata all’Ospedale Bambino Gesù subito dopo la nascita nel 2008. Il suo caso verrà trattato in “Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù“, grazie allo speciale che andrà in onda su Rai 3 nella prima serata di oggi, sabato 16 novembre 2019. La storia incredibile di lei e i suoi genitori Anna e Filippo, ricostruita da Federica Sciarelli a distanza di 11 anni, è una storia di paura e preoccupazioni: tante volte hanno temuto di perdere la loro piccola. A pochi giorni di vita Anna subisce un intervento a cuore aperto di quasi 12 ore, perché affetta dalla TGA. Dopo 20 giorni in reparto viene dimessa, ma proprio quando tutto sembra andare per il meglio, durante una visita di routine il cuore di Anna smette di battere e va in arresto cardiaco. Un’equipe formata da 11 medici prova a rianimarla per più di un’ora fino a che il suo cuore riprende a vivere. Anna adesso fa equitazione e nuoto, contro ogni previsione quell’arresto cardiaco così prolungato non ha compromesso le sue funzioni corporee, né la sua qualità di vita. Ad oggi la situazione è migliorata molto per i giovanissimi pazienti affetti da TGA: come emerge dal portale ufficiale, l’ospedale infatti ha deciso di creare l’Unità Operativa Complessa di Cardiologia Perinatale per permettere alle mamme di partorire in sala operatoria e ai medici di avviare subito delle manovre di stabilizzazione. In questo modo si possono ridurre al minimo i tempi che intercorrono fra la nascita del bambino e l’inizio del trattamento, andando a limitare l’insorgenza di possibili complicazioni.

