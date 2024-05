Th Group Academy: chiuso l’evento formativo per il settore alberghiero/ Video: “Quasi 600 partecipanti”

Si è conclusa oggi – giovedì 16 maggio 2024 – l’Academy di Th Group, diventata negli anni una tappa fondamentale del settore alberghiero, raccogliendo tutto il personale dell’azienda per un lungo percorso formativo dalla durata di 10 giorni. L’obiettivo? “Portare a nuove vette l’esperienza dell’ospite“, spiega in un comunicato Lorenzo Bighin, direttore operations del gruppo, “stimolare la crescita del team e offrire servizi a valore aggiunto“. Ma non solo, perché l’Academy di Th Group è anche un momento di convivialità e conoscenza tra i massimi esperti del settore alberghiero, in quello che Bighin descrive come “un viaggio di apprendimento, condivisione e crescita personale e professionale“.

Formazione e rete da un lato, ma anche promozione e programmazione dall’altro, in vista di una stagione estiva – inaugurata proprio dall’Academy – in cui il turismo dovrebbe superare i record per-pandemici e che vedrà il parco delle strutture di Th Group accogliere 17 nuovi alberghi e resort marittimi, ma anche altri 10 sull’arco alpino e 3 strutture ‘urban’ tra Garda (nella cornice lacustre di Lazise), Roma e Assisi.

Si è confermata anche quest’anno la partecipazione all’Academy di Th Group della Scuola Italiana di Ospitalità che ha tenuto alcuni dei moduli formativi proposti agli studenti, ponendo l’accento – spiega il direttore Giulio Contini – alla valorizzazione “dellea class risorse umane formandole sia negli aspetti tecnici che in quelli umani“.

Cos’è l’Academy di Th Group: 10 giorni di formazione, laboratori e workshop

Come vi anticipavamo, l’Academy di Th Group è durata per 10 giorni e si è tenuta (dopo l’appuntamento calabrese dello scorso anno) ad Ostuni: oltre 560 i partecipanti stimati, che sono stati distribuiti su 23 differenti classi accademiche che hanno affrontato tutti i settori collegati all’accoglienza, da quello alberghiero – tra sala, cucina e ricevimento -, passando anche per l’animazione con un focus alle ultime innovazioni in merito all’intrattenimento per i più piccoli. L’Academy, insomma, ha rappresentato un momento per i tantissimi dipendi di Th Group di crescere e specializzarsi professionalmente, tramite il metodo (anche in questo caso innovativo) chiamato ‘learning by doing‘.

Gli studenti si sono confronti con attività pratiche e moduli formativi più classicamente accademici con una particolare attenzione per le soft skills, tanto importanti nel settore alberghiero. 30 i formatori che hanno preso parte all’Academy di Th Group che hanno aiutato i dipendenti a sviluppare le loro doti relazioni, quelle di leadership ed, ovviamente, anche quelle motivazionali, importanti per se stessi ma anche (se non soprattutto) per il proprio work team.











