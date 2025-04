Un settore, quello del turismo, in cui le relazioni contano ancora. È questo il messaggio che emerge con forza dall’incontro organizzato da TH Resorts a Roma, ieri, 10 aprile 2025, con oltre 270 partecipanti tra agenzie di viaggio, fornitori e partner: una giornata di confronto e visione sul presente e futuro del gruppo, che oggi rappresenta uno degli operatori turistici italiani in maggiore espansione.

Un risultato parla da sé: in appena cinque mesi TH Group ha raggiunto il fatturato trade previsto per tutto il 2024. Una cifra che racconta di un cambio di passo significativo, accompagnato da una strategia chiara di ascolto e valorizzazione del canale agenziale. “Avervi qui così numerosi” – ha esordito Maria Debellini, vicepresidente del gruppo – “conferma quanto il dialogo diretto con chi lavora ogni giorno sul territorio sia per noi una priorità. Vogliamo costruire un rapporto sempre più autentico con il trade, condividendo non solo prodotti, ma un percorso di crescita comune”.

L’incontro romano è stato anche occasione per presentare i dati aggiornati sulle performance 2025 e le direttrici di sviluppo dei prossimi mesi. I numeri, come ha spiegato Salvatore Piazza, Chief Operating and Commercial Officer, parlano chiaro: +26% il fatturato trade di TH Resorts, +105% quello di Markando, +133% per il brand Baobab.

In particolare, è stata sottolineata la crescita del prodotto montagna (+15%) e il rafforzamento della proposta mare e urban, a cui si affianca l’evoluzione organizzativa interna e l’attenzione costante alla guest experience. “Abbiamo avviato un nuovo corso” – ha proseguito Piazza – “fatto di scelte importanti per valorizzare le nostre risorse, riorganizzare la struttura e dotare la forza vendite di strumenti più flessibili ed efficienti. Il nostro obiettivo è chiaro: crescere in fatturato, ma anche in qualità e valore per tutto il trade”.

In chiusura, l’Amministratore Delegato Alberto Peroglio Longhin ha dato il segno della visione di lungo termine del gruppo, fondato su pilastri azionari solidi: Solfin Turismo, con oltre 50 anni di esperienza nel settore; Cassa Depositi e Prestiti, socio con una visione e una strategia di investimento nel tempo, come Istituto Atesino di Sviluppo.

“Vogliamo fare di TH un campione italiano del turismo” – ha dichiarato – “e i risultati raggiunti in questi mesi ci dicono che siamo sulla strada giusta. Abbiamo liberato energie, investito in tecnologia e nei gestionali alberghieri, ma soprattutto abbiamo ricostruito un rapporto profondo con le agenzie. Questo è solo il primo di una serie di appuntamenti in cui racconteremo risultati e obiettivi, con trasparenza e spirito di collaborazione”. Un evento che ha saputo unire visione industriale e cura delle relazioni, confermando il ruolo del trade non solo come canale commerciale, ma come vero partner strategico nella costruzione del turismo che cambia.