TH GROUP/ Lanciata la nuova offerta business per il segmento Mice

TH Group presenta al mercato la sua offerta nel turismo Mice (acronimo di meeting, incentive, congressi ed eventi), un settore che in tutta Italia conta circa 400mila congressi ogni anno (esclusi gli anni della pandemia), oltre 28 milioni di partecipanti e 42 milioni di presenze.

L’operatore alberghiero ha presentato giovedì a Roma, nella maestosa cornice del TH Carpegna, la nuova offerta commerciale destinata al mondo Mice, raccolta in una sezione dedicata del sito volta a promuovere il lato b-leisure dei resort TH, attraverso il brand THEvents.

Ben 6 strutture mare, 6 montagna e 5 urban fanno parte dell’offerta business del marchio. Tutte location in grado di unire bellezza e funzionalità con sale meeting, e ampi spazi polifunzionali, come il TH Roma Carpegna Palace che a soli 2 km dai musei Vaticani e 3 km da Piazza San Pietro, offre 203 camere, 2 ristoranti, 1 bar con spazio esterno, una chiesa privata, 6 sale meeting di diverse dimensioni e 760 posti, una sala cinema, oltre uno spazioso parcheggio esterno.

L’idea è quella di sfruttare questa tipologia di turismo per destagionalizzare e ottimizzare l’utilizzo delle strutture alberghiere e ricettive anche nei periodi di media e bassa stagione, creando un indotto elevato. «TH prosegue il suo percorso di crescita anche attraverso la concreta apertura al segmento congressuale», ha detto nel corso dell’evento organizzato presso il TH Roma Carpegna Palace Mimmo De Pisa, responsabile Divisione Gruppi e Mice dell’azienda. «Questo ci permetterà di ampliare la stagionalità dei resort con un notevole beneficio anche in termini di destagionalizzazione. Sono attività che rappresentano un generatore di investimenti e contribuiscono a valorizzare il patrimonio artistico e culturale del nostro Paese e delle location che ci ospitano e per qualificare maggiormente la nostra offerta».

L’impegno nel segmento congressuale si concretizza nella nuova sezione del sito, dedicato ai professionisti del settore, che offre una consultazione intuitiva ed immediata e la possibilità di richiedere facilmente preventivi ed informazioni. «Ogni resort», ha concluso De Pisa «è descritto attraverso in una sezione dedicata, completa di tutte le informazioni ed immagini potenzialmente utili per gli addetti ai lavori, con schede tecniche, planimetrie degli spazi congressuali per organizzare un evento personalizzato in location dal sapore tutto italiano».











