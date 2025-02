TH Group ha introdotto una interessante novità in merito ai voli di linea low cost, ovvero, la possibilità di bloccare il prezzo diverse ore prima dell’effettiva partenza del volo. Come riferito da ttgitalia.com, l’opzione viene offerta ai passeggeri fino alla mezzanotte del giorno antecedente quello della prenotazione. Giusto per fare un esempio pratico e capire meglio la questione, se doveste partire domani, 28 febbraio 2025, per Roma potrete bloccare la tariffa sino alla mezzanotte di oggi, 27 febbraio 2025, evitando così che eventualmente il prezzo cambi nelle ultime ore.

Si tratta di una novità esclusiva, segnala ancora il portale, per il mercato italiano e che riguarda anche le destinazioni del tour operator Baobab, sempre di proprietà di TH Group. L’opzione offerta ai viaggiatori fa riferimento a quasi ogni destinazione di voli low cost servita dallo stesso tour operator, di conseguenza per quasi ogni meta in cui si trova un albergo, un hotel o un villaggio di TH Resorts, ci sarà questa possibilità, e si potrà effettuare direttamente tramite il portale online.

TH GROUP, IL COMMENTO DEL COO

Salvatore Piazza, il COO di TH Group, ha specificato che attraverso questa nuova iniziativa si cercherà di offrire una “maggiore serenità” ai viaggiatori in fase di prenotazione, di modo che gli stessi possano bloccare la tariffa del volo, avendo la certezza di quanto spenderanno e le migliori tariffe disponibili, senza troppa fretta. Grazie a questa novità, l’obiettivo del tour operator è quello di “semplificare il processo decisionale”, e nel contempo fidelizzare ulteriormente la propria clientela, garantendo nel contempo un importante valore aggiunto.

Si tratta ovviamente di una nuova molto interessante soprattutto in vista di quelli che saranno i prossimi periodi di vacanza, a cominciare dal lungo ponte di Pasqua, 25 Aprile e 1 Maggio, che molti potrebbero decidere di collegare dando vita quindi ad una decina di giorni di ferie, ci sarà poi spazio per il 2 giugno e quindi al via la stagione estiva 2025, quella in cui ovviamente si concentrano i maggiori viaggiatori.

TH GROUP, LE PROMO PER L’ESTATE 2025

E a proposito, TH Resorts ha deciso di lanciare la promozione dal titolo Summer Joy, la gioia dell’estate, attraverso cui è possibile avere delle tariffe speciali per chi decide di prenotare in anticipo dei soggiorni in alcune località servite appunto dal tour operatore, leggasi Costa Rei e San Teodoro, ma anche Gioiosa Marea e Capo Rizzuto, con inoltre delle riduzioni per quanto riguarda il costo dei voli, e delle speciali agevolazioni per coloro che viaggiano in più di due, quindi per tutte le famiglie.

Un’estate quindi che si preannuncia interessante e che giunge dopo una stagione invernale che sta registrando un +15% in quanto a prenotazioni, di conseguenza si è appunto deciso di premiare in clienti con queste nuove promozioni per Sardegna ma anche Sicilia e Calabria.