TH La Thuile – Planibel Hotel & Resort/ Vittadini: “La montagna è un patrimonio immenso”

TH La Thuile – Planibel Hotel & Resort, struttura ricettiva gestita da TH Resorts a La Thuile, in Val d’Aosta, tra le vette del Monte Bianco, ha inaugurato nei giorni scorsi la stagione estiva. Le stime prevedono che saranno ospitati nei prossimi mesi oltre 70.000 ospiti, pronti non soltanto a soggiornare nella zona di montagna ma anche a usufruire del nuovo centro wellness.

La struttura è stata completamente riqualificata e ampliata in vista dell’apertura, con la realizzazione di 80 camere in più e la riqualificazione integrale del teatro da 350 posti. Il centro benessere adesso ospita aree relax, stanza del sale, sauna, bagno turco, docce emozionali, zona tisaneria e zona per massaggi e trattamenti estetici. È stata anche realizzata un’area kids con spazi diversificati in base all’età. “Abbiamo dato vita a un ambizioso progetto, iniziando le opere di riqualificazione tra il primo ed il secondo lockdown, in un momento di totale incertezza. Oggi possiamo dire di aver trasformato questo complesso di edifici in un moderno hotel, dotato di tecnologie all’avanguardia e di tutti i servizi, pronto a raccogliere le sfide del turismo moderno”, ha affermato Ofer Arbib, CEO di Colliers Global Investors Italy SGR, proprietaria dell’hotel.

TH La Thuile – Planibel Hotel & Resort: l’evento di presentazione della stagione estiva

Nel corso dell’evento di inaugurazione della stagione estiva del TH La Thuile – Planibel Hotel & Resort è stata presentata anche la ricerca “Il turismo di montagna: sfide e opportunità di un settore in trasformazione”, realizzata dalla Fondazione per la Sussidiarietà, in collaborazione con Scuola Italiana di Ospitalità e TH Resorts, che ha evidenziato quanto sia importante il settore del turismo di montagna per l’economia. l’Italia ha infatti il primato in Europa per PIL “montano” con circa 806 miliardi di euro.

“La montagna in Italia è un patrimonio naturale immenso, spesso trascurato, che va valorizzato e tutelato”, ha osservato Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà, “che dà un contributo straordinario in molti comparti, dal turismo, all’agricoltura e all’industria. Bisogna però costruire sempre di più progetti sostenibili che valorizino i territori. Con la diffusione delle tecnologie, inoltre, c’è oggi la possibilità di vivere e lavorare anche in zone montane una volta isolate”.











