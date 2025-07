TH Resorts ha aperto in anticipo le prenotazioni per la prossima stagione invernale: strutture e servizi per famiglie nelle migliori località sciistiche

Si apre con larghissimo anticipo la stagione invernale per TH Resorts che ha deciso di aprire già la possibilità di prenotare le proprie vacanze sulla neve in uno dei tanti resort del gruppo, confermando peraltro il suo ruolo di vero e proprio punto di rifermento per l’ospitalità invernale, anche (e forse soprattutto) per le famiglie che non vogliono rinunciare né ai tipici svaghi e divertimenti che la montagna ha da offrire, né all’accoglienza.

Grecia low cost: su questa isola la vacanza ti viene la metà

Le prenotazioni si possono già effettuare in questo momento grazie al sito ufficiale di TH Resorts – ovvero questo -, includendo già anche le varie prenotazioni ancillari tra corsi di sci, attrezzature e skipass: l’obbiettivo – spiega il COO di TH Resorts Salvatore Piazza – è quello di “rafforzare il nostro impegno nel segmento neve” con un’offerta di resort collocati in “posizioni strategiche (..) nei migliori caroselli sciistici italiani“; tutto confermando anche quella “traiettoria” tracciata dalla crescita del “15% (..) nella stagione 2024/25“.

Il mare più pulito d'Italia, ecco la classifica. Al primo posto una Regione a sorpresa

Servizi e offerte per le famiglie delle strutture invernali TH Resorts: All You Can Ski, Baby Ski Play e Infant Club

Le strutture invernali di TH Resorts si trovano, tra le tante località, anche a Courmayeur, Campiglio, La Thuile, Corvara, Marilleva, Pila e Sestriere e offrono una serie di differenti servizi pensati appositamente per le famiglie: la novità assoluta di questa stagione è l’estensione anche alla struttura di Sestriere – oltre che in quelle di Pila e Marilleva – dell’offerta “All You Can Ski” che include 20 ore settimanali di lezioni di sci, skipass a prezzi scontati, intrattenimento e corsi per i bambini dalle 9 alle 17 e aiuto da parte dello staff TH nella vestizione e nel ritiro delle attrezzature da sci.

TURISMO/ Le "spinte" che portano i viaggiatori dell'Asia del Pacifico nel nostro Paese

Similmente, nelle strutture TH Resorts di Pila e Marilleva è attivo anche il servizio “Baby Ski Play” riservato ai bimbi tra i 3 e i 5 anni con lezioni, accompagnamento in pista e assistenza che si aggiunge all’Infant Club (questo dedicato ai bimbi tra i 6 mesi e i 3 anni) disponibile nelle medesime strutture e in quelle di La Thuile e Sestriere per permettere ai genitori di godersi in totale libertà e senza preoccupazioni la loro settimana bianca sulla neve.