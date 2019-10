TH RESORTS/ Con Banco Alimentare in prima linea contro lo spreco

La Giornata Internazionale contro la povertà che si celebra oggi 17 ottobre è l’occasione per fare il punto sulla collaborazione tra TH Resorts e la Fondazione Banco Alimentare, partnership che, partita in sordina con un test alla chiusura della scorsa stagione invernale, è stata inserita nelle procedure aziendali di TH, che ha stabilito la donazione a fini sociali delle eccedenze alimentari di fine stagione prodotte negli alberghi e villaggi del gruppo. L’iniziativa prevede la donazione del cibo ad organizzazioni locali che forniscono assistenza alle persone in difficoltà. Alla chiusura della stagione estiva sono state donati al Banco Alimentare 5.000 kg di alimenti, pari a 10.000 pasti.

TH Resorts pone grande attenzione anche ai temi della nutrizione e delle filiere alimentari. In questi anni sono stati realizzati interventi molto efficaci per ridurre al minimo le eccedenze alimentari, che si svilupperanno ulteriormente grazie a una serie di iniziative che punteranno a coinvolgere anche gli ospiti delle strutture.

“Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa, che TH Resorts ha fortemente voluto e che ci vede precursori – dichiara Graziano Debellini Presidente di TH Resorts. Il Banco Alimentare, partner autorevole e punto di riferimento nella lotta contro lo spreco alimentare, ci consentirà di donare alle persone più bisognose il cibo in eccesso. Recuperare le eccedenze è possibile se ciascuno decide di assumersi la propria parte di responsabilità e speriamo che il nostro gesto sia di esempio per le altre grandi realtà del settore turistico”.

Il supporto di TH Resorts a Banco Alimentare nasce nel segno della responsabilità e del rispetto delle persone, all’interno di una visione che prevede uno sviluppo sostenibile da realizzare attraverso programmi e progetti sociali – che vanno sotto il cappello TH Solidarity – tesi a migliorare le condizioni di vita delle comunità locali, le condizioni ambientali e sociali dei territori in cui opera, avvalendosi della collaborazione di organizzazioni di eccellenza del Terzo Settore in ambito nazionale e internazionale.

“Ci riempie di gioia il fatto che TH Resorts abbia deciso di trasformare il cibo eccedente nelle proprie strutture, in risorsa preziosa per tante persone in difficoltà – dichiara Giovanni Bruno, Presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus. L’iniziativa di TH Resorts è la testimonianza concreta che ciascuno può dare il suo contributo alla lotta contro la povertà. Contributo che alla luce della ricorrenza di oggi assume un valore ancora maggiore”.



