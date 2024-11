TH Resorts è sempre più proiettato al futuro con un nuovo organigramma e le strategie sviluppate per aprire una stagione di crescita. Le novità sono state presentate al Campo Base, il nuovo evento aziendale con cui sono state riunite per la prima volta le strutture operative di Padova, Milano e Pesaro con i direttori. Il presidente Graziano Debellini, che ha introdotto l’evento fondamentale per condividere visioni e direttrici strategiche, ha evidenziato come il Campo Base rappresenti “un punto di partenza per affrontare le sfide che ci attendono“.

Ma ha anche rivendicato la storia di questa importante realtà, caratterizzata da crescita e trasformazione, possibili grazie ai valori forti e al lavoro dei soci: sono tutti elementi che hanno favorito la nascita di un “vero gruppo industriale“. A fissare le priorità è stato Alberto Peroglio Longhin, nuovo amministratore delegato: bisogna consolidare la crescita di TH Resorts migliorando l’efficienza dei processi, valorizzando il brand e puntando sull’innovazione organizzativa. La crescita può proseguire, secondo Peroglio Longhin, migliorando “il nostro modo di lavorare, rendendo la struttura più solida e capace di affrontare le opportunità e le sfide del mercato turistico“.

Il nuovo organigramma è una delle principali novità per TH Resorts, una svolta voluta proprio in una fase di innovazione del gruppo. Maria Debellini, che è stata nominata vicepresidente e ricopre il ruolo di Chief Innovation Officer, ha fissato come obiettivo la tutela dei valori del marchio durante questo percorso di innovazione, oltre che la grande cura di tutti i progetti.

SALVATORE PIAZZA NUOVO COO DI TH RESORTS

Il Chief Operation Officer è Salvatore Piazza, la cui sfida è ottimizzare i processi e fornire una gestione più snella e reattiva, tutti aspetti che possono migliorare la competitività del gruppo in una fase in cui i modelli di mercato si evolvono in tutti i segmenti. Piazza ha rimarcato l’importanza di due elementi: qualità e coerenza del prodotto.

La priorità di TH Resorts in tal senso è “offrire un prodotto riconoscibile, ma allo stesso tempo innovativo“, in grado di soddisfare le esigenze dei clienti e al tempo stesso rafforzare il loro legame col brand. Il nuovo COO di TH Resorts ha chiarito che non c’è alcuna intenzione di accontentarsi, ma anzi c’è il giusto ardire per costruire facendo leva sullo spirito imprenditoriale e riorganizzando i processi.

LE LINEE STRATEGICHE DI TH RESORTS

Per quanto riguarda le linee che ispirano la strategia di TH Resorts, sono stati indicati i prezzi dinamici, sostenuti peraltro dalla tecnologia di ElasticHotel, e l’attenzione ai temi ESG con azioni che possono essere misure non solo a livello sociale, ma anche ambientale e di governance. Non ultimi gli investimenti per quanto riguarda formazione e innovazione al fine di valorizzare i talenti e le competenze interne. “Solo con audacia e convinzione, abbracciando il cambiamento, possiamo continuare a crescere, puntando ad essere un punto di eccellenza nel settore della vacanza e un punto di riferimento nel panorama delle imprese di turismo in Italia“, ha concluso Peroglio Longhin.