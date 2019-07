TH RESORTS/ Presentato piano di investimenti da 37 milioni di euro

TH Resorts ha presentato oggi il nuovo piano di investimenti quinquennale da 37 milioni di euro mirato allo sviluppo del prodotto dell’azienda e a nuove acquisizioni. In particolare, gli investimenti sono finalizzati allo sviluppo del prodotto verso il segmento upscale con un focus sulla digitalizzazione e informatizzazione dell’intero comparto. I 25 Resorts gestiti da TH vedranno investimenti per lo sviluppo del web, sia marketing che commerciale, e del CRM (Customer Relationship Management). L’azienda, che nel corso del 2019 raggiungerà i 90 milioni di fatturato con oltre 2600 addetti, finanzierà il riammodernamento delle camere e l’acquisizione di nuove gestioni, con particolare riguardo a Sicilia e Sardegna, attraverso il finanziamento a medio termine di 24,6 milioni di euro erogato da un pool di banche: Mediocredito Italiano (Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo), Mps, BPM e Bper. Banca Imi, la banca d’investimento del Gruppo Intesa Sanpaolo, ha agito nel ruolo di Banca Agente. La rimanente parte degli investimenti sarà finanziata da capitale già presente in azienda.

“Siamo particolarmente soddisfatti del finanziamento ottenuto che dimostra non solo un nuovo posizionamento e consolidamento di TH Resorts verso il mercato finanziario già iniziato con l’entrata nel capitale di primari investitori come CDP Equity ed ISA, ma anche il fatto che TH è stata capace di creare un modello di gestione del turismo leasure apprezzato dal sistema finanziario. La sfida è appena iniziata ma i presupposti per creare un operatore made in Italy ci sono tutti”, ha detto l’Amministratore delegato Gaetano Casertano.

“Questo sviluppo si incardina in una strategia che evidenzia il cambiamento che TH Resorts sta facendo nella creazione di un modello di industrializzazione del processo di business leasure”, ha aggiunto il Presidente Graziano Debellini.

Gli advisor, oltre allo studio Bonamini che ha contribuito anche alla redazione del Piano industriale, sono stati per la parte legale Curtis per TH Resorts e Bastianini Carnelutti per il pool di Banche.



© RIPRODUZIONE RISERVATA