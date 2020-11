TH RESORTS/ Preso in gestione il Beach Resort Baia degli Dei in Calabria

In un periodo di grande preoccupazione e incertezza per il settore turistico TH Resorts – gruppo leader nel settore, partecipato al 46% da Cassa Depositi e Prestiti – prende in gestione per i prossimi 18 anni il Beach Resort Baia degli Dei a Le Castella in Calabria.

La struttura – che entra nel portafoglio dell’azienda che vanta già 31 strutture e 6.800 camere nelle più belle località della penisola – è dotata di oltre 200 camere, in posizione panoramica con una spiaggia privata accessibile solo tramite ingresso dalla struttura, caratteristiche queste che la rendono un unicum tra tutti i villaggi di vacanze calabresi. A questo si aggiunge una incantevole spa con centro benessere, dotato di piscina riscaldata.

Grande soddisfazione sono state espresse dal Presidente di TH Resorts Graziano Debellini e dell’AD Gaetano Casertano che vedono nella prossima estate un momento di riscatto per tutto il settore.

“Nel corso degli ultimi tre anni il gruppo ha registrato una crescita esponenziale, aumentando il suo portafoglio alberghiero – dichiara Graziano Debellini, Presidente di TH Resorts -. Nonostante la grande preoccupazione sulla tenuta del comparto i nostri obiettivi rimangono ambiziosi, come conferma questa ultima acquisizione. Anzi crediamo che sia proprio questa l’ora di non ristagnare nelle difficoltà e nell’incertezza, ma di investire nel rilancio del settore. Questa sarà la prima di una serie operazioni che ci consentiranno di raddoppiare il fatturato in tre anni“.

