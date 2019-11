TH RESORTS/ Raddoppia presenza ad Assisi con l’Hotel Cenacolo

TH Resorts si appresta a chiudere il 2019 con l’acquisizione dell’Hotel Cenacolo di Assisi, confermandosi fra le catene di maggiore successo nel panorama nazionale, dopo che già nel corso del 2018 aveva registrato la crescita maggiore fra le catene alberghiere in termini di numero di camere.

Dopo gli eccellenti risultati estivi nella stagione appena trascorsa e l’acquisizione del TH Torre Chia in Sardegna, il gruppo padovano non vuole fermarsi e, come annuncia il Presidente del gruppo Graziano Debellini, si prepara a vivere un 2020 ancora da protagonista arricchendo l’offerta anche nel settore delle città d’arte.

“Siamo felici di consolidare la nostra presenza in una delle più belle località italiane, luogo magico e unico al mondo, dove l’arte incontra la spiritualità in una cornice paesaggistica che non ha eguali. Con questa ultima acquisizione – conclude il Presidente Debellini – diventiamo una delle realtà recettive più grandi della città, contiamo di investire nei prossimi mesi per posizionare la struttura anche sul mercato internazionale e nel segmento MICE”.

“La nuova gestione di questo splendido hotel – sottolinea l’AD Gaetano Casertano – consolida la posizione di TH Resorts nel settore citta d’arte che prevede lo sviluppo degli urban resorts, quali quello del Lido di Venezia, Pisa e in prospettiva Roma e Firenze secondo il nuovo modello industriale della azienda”.

Alle 55 camere del TH Casa Leonori, già in gestione al gruppo, si aggiungono le 110 camere dell’Hotel Cenacolo Assisi, albergo quattro stelle frutto del recupero del ricovero francescano di Santa Maria degli Angeli di Assisi, dove un sapiente restauro ha permesso di mantenere inalterata la struttura originaria, rispettandone le suggestioni locali grazie ad un ricercato utilizzo di materiali quali la pietra di Assisi.

Immerso nello scenario delle splendide colline umbre, a due passi dai luoghi di maggior richiamo della città, offrirà comfort di alto livello oltre che dare la possibilità di piacevoli escursioni culturali e storiche in tutta la regione.

Dotato di tre sale congressi e una grande sala eventi da 230 posti a sedere è una soluzione perfetta per ogni evento in una cornice unica e affascinante. Spazi raffinati e polifunzionali, una proposta gastronomica d’eccellenza e un team di professionisti dell’accoglienza rendono l’Hotel Cenacolo di Assisi un luogo ideale in cui soggiornare sia per viaggi leisure che business.



