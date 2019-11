Tha Supreme 23 6451/ Oggi il primo album del talentuoso rapper romano

E’ uscito oggi, 15 novembre, il primo album di Tha Supreme, 18enne rapper romano, precisamente di Fiumicino, considerato fra gli astri nascenti del genere. Si tratta del primo lavoro per Sony Music Italia, ed il disco contiene venti tracce fra cui alcune note come “oh 9od” feat Nayt, “scuol4”, “m8nstar” e “5olo”. Come si può notare dai titoli dei brani nonché da quello dell’album, “23 6451”, a Tha Supreme piace giocare con i numeri, ma anche e soprattutto con le parole. Un disco molto atteso, visto che nel giro di poche ha già raggiunto la prima posizione fra i più ascoltati di oggi di Spotify, grazie anche ai due pezzi “blun7” e “swishland”, che anticipavano lo stesso. Tha Supreme, come detto sopra, è uno dei rapper più interessanti della scena italiana, e lo sa bene anche Marracash, che ha collaborato proprio con il talento romano nel suo recente album, Persona, precisamente nella traccia “SUPREME-L’ego”.

THA SUPREME 23 6451: COLLABORAZIONI CON SALMO, FABRI FIBRA, GEMITAIZ…

Per sponsorizzare l’uscita dell’album, Tha Supreme ha puntato su un marketing innovativo e decisamente sorprendente, e nelle stazioni dei treni di Milano e Roma sono comparse due statue che raffiguravano lo stesso rapper nella versione ovviamente cartoon, come lo stesso è più noto. Un evento che ha attirato una grandissima folla di fan, visto che nella giornata di ieri sono stati moltissimi i ragazzi che si sono ritrovati appunto attorno alle due statue, per poter ascoltare in anteprima alcuni teaser del disco uscito oggi. Nelle 20 tracce del nuovo disco troviamo diversi nomi della scena rap e trap attuale, con cui tra l’altro Tha Supreme aveva già collaborato in passato, leggasi Dani Faiv, Fabri Fibra e Nitro, nonché MadMan e Gemitaiz. Ovviamente non poteva mancare Salmo (fa parte della stessa “crew” Machete), e Lazza. Presente infine Mahmood e la sorella Mara Sattei.

