Tha Supreme, fratello Mara Sattei/ “Abbiamo una grande sintonia”

Tha Supreme, al secolo Dario Mattei, è il fratello minore della cantante Mara Sattei, nome d’arte di Sara Mattei. Nato a Fiumicino il 17 marzo 2001, a 12 anni inizia a reinterpretare in chiave strumentale le canzoni dei suoi artisti preferiti. A 14 anni inizia a produrre le sue prime basi originali. “E da qui ho capito che dovevo prendere sul serio la cosa”, ha raccontato in un’intervista del 2017 a DJ Mag. A 15 anni la scola e l’anno dopo inizia a prendere lezioni di teoria musicale.

Nel 2017 produce il singolo “Perdonami” per Salmo e nello stesso periodo pubblica il suo primo singolo “6itch”. “Iniziare a scrivere sui miei beat non faceva parte dei piani. “6itch”, per esempio, è stato il mio primo vero e proprio pezzo. L’ho scritto per sfogo e l’ho caricato su YouTube il giorno dopo senza aver nemmeno curato benissimo il mix: inaspettatamente è stato apprezzato tantissimo”, ha detto nel 2018 a Noisey.

Tha Supreme: la trasformazione in cartone animato

Tha Supreme continua a lavorare come produttore per Dani Fair (“Gameboy Color”, “La La La La La” e “Fruit Joint”) e Nitro, Davide (“Chairaggione”). Il 9 febbraio 2018 pubblica il suo secondo singolo “5olo” e quattro mesi dopo esce “Scuol4”, seguito da “Oh 9od” feat. Nayt. Nel video della canzone tha Supreme si trasforma in un cartone animato con felpa viola e joint in mano. Nel 2019 partecipa al Machete Mixtape 4 e presta la voce nel ritornello di “Supreme – L’ego” di Marracash con Sfera Ebbasta. A novembre esce “Blun7 a Swishland”, doppio platino, che antica di una settimana il primo album “23 6451” (tradotto: “Le basi”).

Continua a produrre la sorella Mara Sattei, nelle “Nuova registrazione 326”, “402” e “Scusa”. “Abbiamo una grande sintonia, siamo cresciuti entrambi e abbiamo trovato un compromesso perfetto tra musica e parole. Questa è una cosa molto bella, siamo molto fortunati. Andiamo pure d’amore e d’accordo. Abbiamo un bel rapporto, con caratteri molto diversi ma con elementi molto simili, ci completiamo abbastanza. E poi il fatto di lavorare insieme con la musica ci ha unito ancora di più”, ha detto Mara Sattei a Red Bull.



