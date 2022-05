Tha Supreme, fratello Mara Sattei/ Il bacio con la nuova fidanzata, misteriosa e…

Tha Supreme è il fratello di Mara Sattei, l’ex concorrente di Amici nonché tra le protagoniste del concerto di questa sera, domenica 1 maggio, in piazza San Giovanni in Laterano. I due fratelli sono tra gli artisti più apprezzati dai giovanissimi e in questi anni hanno riscosso un successo davvero importante. Entrambi sono accomunati dalla popolarità, hanno instaurato uno splendido rapporto coi fan, anche se il fratello appare molto più abbottonato e riservato per quanto riguarda la sua vita privata.

Raramente, infatti, si è mostrato sul proprio profilo a volto scoperto e quando lo ha fatto è stato per comunicare avvenimenti importanti. Come quando, nelle scorse settimane, ha postato un dolcissimo bacio con una ragazza di cui ancora non conosciamo il nome. La scelta di pubblicare la foto senza tag non appare casuale e così i più curiosi sono rimasti a bocca asciutta.

Tha Supreme, fratello Mara Sattei: sempre più innamorato. E sui social…

Sul suo account Instagram, così, Tha Supreme si è finalmente mostrato insieme ad una bella ragazza. Ma dopo il post con il bacio, Tha Supreme non ha lasciato altri indizi ai fan, che hanno subito provato ad indagare sulla vita privata del ragazzo. Nella foto, come dicevamo, non appare alcun tag, ma emerge tanta dolcezza ed un legame autentico. Chissà che il fratello di Mara Sattei non decida di rivelare qualche dettaglio in più sul suo status sentimentale, nel corso delle prossime settimane. Per il momento Tha Supreme preferisce dosare col contagocce i contenuti sulla sua vita amorosa. Tutto tace, il mistero prevale…

