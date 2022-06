Tha Supreme, il fratello di Mara Sattei/ Scoperto da Salmo

La musica sembra essere proprio nel DNA della famiglia Mattei. La prima ad avere manifestato la sua passione e la volontà di volerla trasformare in un lavoro è stata Sara, che il pubblico ha iniziato a conoscere diversi anni fa per la sua partecipazione ad “Amici” e oggi nota con il nome d’arte di Mara Sattei. Fino a qualche tempo fa si era parlato pochissimi di lei, ma ora si sta rivelando una delle protagoniste dell’estate grazie al brano “La Dolce Vita“, che interpreta insieme a Fedez e Tananai e diventato disco d’oro in solo due settimane.

Anche il fratello più piccolo, Davide, si sta facendo strada in questo campo concentrandosi soprattutto su quello che è il suo genere preferito, il rap. Pur essendo ancora giovanissimo (è nato nel 2001), sono tanti gli addetti ai lavori che hanno dimostrato di apprezzarlo.

Chi è Tha Supreme: la passione per il rap del fratello di Mara Sattei

Il primo a intravedere un talento in Davide è stato uno dei giovani artisti più apprezzati, Salmo, che ha scelto una sua beat per il brano “Perdonami“. La sua intenzione era però sin da subito quella di mettere in mostra le sue doti vocali e ci è riuscito incidendo diverse canzoni: tra queste possiamo citare “6itch”, “5solo” e “Looser”. Il popolo del web lo ama, non a caso ha già superato quota 100 milioni di stream.

Non sono mancate le collaborazioni con la sorella. Insieme a lei ha realizzato “Spigoli“, uno dei suoi testi più amati, a cui ha lavorato anche Carl Brave. Uno dei suoi diktat prevede di farsi apprezzare soprattutto per il suo lavoro ed è per questo che solitamente si mostra tramite una serie di fumetti.

