Scoppia lo scandalo dei monaci buddhisti in Thailandia: una donna è stata arrestata per estorsione, ecco cosa sta succedendo

Scoppia lo scandalo in Thailandia dopo che una donna è stata accusata di estorsione: si è filmata mentre faceva ses*o con dei monaci buddisti ed ha poi minacciato gli stessi, chiedendo dei soldi per evitare di divulgare il video. Stando a quanto riferisce il Daily Mail la donna in questione è stata in seguito arrestata: si chiama Wilawan Emsawat ed ha 35 anni. Nel corso della perquisizione della sua abitazione le forze dell’ordine hanno trovato circa 80.000 fra foto e video, tutto materiale sessualmente esplicito riguardante numerosi monaci buddisti anziani di vari templi della Thailandia, materiale ovviamente inequivocabile e prova del reato di estorsione commesso.

Estrazione Million Day di oggi 18 luglio 2025/ Numeri vincenti delle ore 13:00

Stando a quanto riferito dal Central Investigation Bureau (CIB), in totale la 35enne aveva a disposizione cinque diversi dispositivi mobili con clip e fotogrammi in cui si vedono i monaci, alcuni dei quali indossare i loro tradizionali abiti arancioni. Secondo alcune fonti locali la Emsawat era la moglie di un politico locale della provincia di Nonthaburi, che l’aveva lasciata dopo aver scoperto questa doppia vita.

Terremoto Napoli Campi Flegrei oggi M 4.0/ Ingv ultime notizie: forte scossa, gente in strada

Grazie a queste continue estorsioni la donna godeva di una vita agiata, ad esempio noleggiando auto di lusso per recarsi nei tempi, ma anche affittando case di alto valore. In totale si ritiene che abbia intascato una cifra esagerata, visto che gli inquirenti parlano di 9 milioni di sterline, circa 10,5 milioni di euro, con questi continui ricatti. Sorprende comunque come queste “relazioni” fra l’arrestata e i monaci fossero di pubblico dominio visto che in una recente intervista ad un programma televisiva la donna aveva dichiarato di essersi innamorata di un monaco già nel 2013 e che lo stesso le aveva regalato una Mercedes molto costosa. Aveva anche ricevuto una carta di credito dallo stesso monaco, anche se non erano mai stati esplicitati degli atti sessuali.

Ponte sullo Stretto, Salvini firma l'accordo di programma/ Ecco cosa prevede: “cantieri entro il 2025”

SCANDALO MONACI BUDDHISTI IN THAILANDIA: LE PRESUNTE RELAZIONI DELLA DONNA

Secondo quanto spiegato dalla stessa nel 2018 avrebbe iniziato un’altra relazione sempre con un monaco e di essere addirittura rimasta incinta: “All’inizio non ci credevo nemmeno io, ma non ho avuto rapporti sessuali con nessuno tranne che con lui” riporta 3 Plus News. “La nostra relazione non era una minaccia. Era una relazione di coppia. Non era forzata. Ma ammetto che tutto è successo per colpa mia. Ho fatto qualcosa di sbagliato”, ha aggiunto.

Il bimbo è venuto alla luce nel 2019 ma la relazione è rimasta segreta: “la questione si sia conclusa quando lui mi ha dato dei soldi”. Poi nel 2021 è tornata alla carica: “Ci siamo messi d’accordo su cosa fare perché non ce la facevo più. Nel 2021, ha accettato di darmi solo 100.000 baht (circa 2.500 euro ndr) all’anno, e non abbiamo avuto alcuna relazione. Non ci vedevamo molto, era difficile contattarlo. Non volevo averlo. Non sembrava amarmi”.

Per la stampa thailandese, la donna è cresciuta in estrema povertà e “Questo l’ha portata a non aver paura di ricorrere a vari metodi per sopravvivere”. La donna rimanda comunque al mittente ogni accusa, sostenendo di aver semplicemente chiesto denaro, non di averlo estorto, ma gli inquirenti non sembrano credergli anche perchè di mezzo c’è una sparizione misteriosa di un abate del tempio Wat Tri Thotsathep Worawihan di Bangkok, che sarebbe sparito improvvisamente, svestendo gli abiti: sembra che il monaco 53enne avesse una relazione segreta con Emsawat, che sosteneva di essere rimasta incinta e che aveva chiesto 179mila sterline. Lui si sarebbe rifiutato di pagare e lei avrebbe detto tutto ai confratelli, di conseguenza avrebbe lasciato il Paese.

SCANDALO MONACI BUDDHISTI IN THAILANDIA: COSA STA EMERGENDO

Il fascicolo è in mano al generale di polizia Charoonkiat Pankaew, che ha affermato che il caso è analizzato in maniera molto meticolosa per identificare “l’impudicizia monastica”, andando a sentire tutti gli ex monaci che hanno abbandonato l’abito, per cercare di capire se siano in qualche modo legati alla donna arrestata in Thailandia. La donna nel frattempo rimane in carcere visto che gli inquirenti temono che la stessa possa fuggire, nel frattempo il caso ha acceso un faro sui templi thailandesi, luoghi di culto e sacri che spesso e volentieri sono pieni di denaro e di beni che poco hanno a che vedere con la vita monastica.

Per Prayut Prathetsena, vicepresidente della Dharma Army Lawyers Foundation, alcuni monaci guadagnerebbero denaro celebrando delle cerimonie buddiste private e non pagherebbero le tasse sui loro guadagni “quindi la loro ricchezza si accumula e basta”, senza dimenticarsi dei finanziamenti statali e della vendita di merchandising. “Non è insolito per un monaco anziano avere 1.3 milioni di euro sul suo conto personale”, in un Paese dove lo stipendio base è di circa 500 euro al mese.