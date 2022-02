Thais Souza Wiggers e Julia, ex e figlia Teo Mammucari/ “Una storia bellissima”

Thais Souza Wiggers e Julia sono la ex compagna e la figlia di Teo Mammucari. Un grande amore quello tra il conduttore e la ex velina di Striscia La Notizia che sono stati insieme per diversi anni. Dal loro amore è nata anche una splendida figlia di nome Julia. Purtroppo ad un certo punto la coppia ha deciso di lasciarsi, ma la separazione non è stata semplice. Proprio il conduttore di Libero, programma cult del piccolo schermo, ha raccontato di aver avuto qualche problema con la ex compagna, ma oggi per fortuna i loro rapporti sono migliorati. Nessun risentimento, anzi Mammuccari intervistato da Diva e Donna ha rivelato un suo sogno: cammino su una spiaggia, a Miami, Julia mi corre incontro dicendo semplicemente: ‘Papà!’. Che cos’altro vuoi sognare quando una figlia ti viene strappata, quando non ti viene permesso di essere padre?”.

Per Mammucari la storia con Thais è stata la più importante della sua vita come ha sottolineato: “ho passato i tre anni più belli della mia vita. Con una donna che ho amato, che amo e che amerò per sempre. Io non dirò mai cose cattive su di lei. Una storia che è stata bellissima, rovinata da certe sue dichiarazioni”.

Teo Mammucari e Thais Souza Wiggers: “uniti” dall’amore per la figlia Julia

Teo Mammucari e Thais Souza Wiggers si sono tanto amati. “L’ho amata, amo e amerò sempre” sono le parole con cui il conduttore ha parlato della sua relazione con la bellissima ex velina di Striscia La Notizia. Il loro amore dopo 3 anni è naufragato con degli strascichi evidenti nella vita di entrambi. Per fortuna da genitori hanno saputo confrontarsi e parlare in modo da appianare le divergenze e distante per il bene della figlia Julia.

Oggi Teo Mammucari e Thais Souza Wiggers sono in ottimi rapporti, ma la separazione non è stata vissuta molto bene dal conduttore. Dopo la nascita di Julia nel 2008, la coppia entra in crisi con la modella che decide di lasciare l’Italia. Thais torna in Brasile, ma una volta rientrata in Italia le coppia ha deciso di separarsi definitivamente. Il motivo? Divergenze caratteriali.

