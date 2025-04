Thais Souza Wigg è tra le concorrenti della prima edizione di “The Couple – Una vittoria per due“, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. La ex velina, ex compagna di Teo Mammucari, ha deciso di mettersi in gioco per la prima volta in un programma televisivo in coppia con Elena Barolo. Da colleghe a grandi amiche, visto che Thais ed Elena si sono conosciute ai tempi di Striscia La Notizia e da allora hanno stretto un legame d’amicizia davvero speciale. All’interno della casa le due finora non si sono fatte particolarmente notare se non per una serie di chiacchiere in codice sui presunti “avversari” da mandare in nomination.

Le due ex veline, infatti, in camera da letto hanno parlato non solo di nomination, ma anche dei compagni d’avventura e in particolare si sono soffermate su Laura Maddaloni. “Laura è molto spigolosa, è una che ti giri ti dice una roba, la guardi e te ne dice un’altra. Davanti te la fa carina e gentile con tutti, ma poi dietro pensa sempre che qualcuno voglia fregarla in qualche modo” – le parole di Elena Barolo.

Thais Souza Wigg a The Couple parla della sua vita privata: “sono felice”

Thais Souza Wigg a The Couple ha un’idea completamente differente della compagna Elena Barolo: “secondo me Laura Maddaloni non è falsa dice le cose in faccia”, ma Elena Barolo ribatte: “no, l’ho beccata diverse volte. Adesso è pentita di aver nominato Manila che è super carina. Lei è una di quella che pensa sempre male e poi si ricrede, lei ha la cazzima che vorrei avere anche io. Giorgia è piccola e la plasma come vuole. Speriamo che Giorgia si ribelli. Secondo me è una donna che fa lotta, è una donna che ha dovuto difendersi nella vita. Quando ti guarda, anche da lontano, è come se ti desse in in giudizio”. Per Thais però non si può giudicare una persona senza conoscerne la storia.

Intanto nella casa di The Couple, la bellissima Thais ha aperto il suo cuore rivelando di essere felicemente fidanzata da tempo con un uomo: “ho un compagno, noi non viviamo insieme. Stiamo insieme da 2 anni ed è il mio fidanzato, lui tanto più grande di me. Non pensavo mai che quella differenza d’età potrebbe funzionare, il papà di mia figlia è 20 anni più grande di me, ma stiamo bene, siamo felicissimi. Lui ha figli adolescenti, facciamo le vacanze insieme. Abbiamo fatto una famiglia, ancora non viviamo insieme, voglio comprare casa perchè sogno la mia casa con mia figlia”.