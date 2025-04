Molti la ricordano seducente sul bancone di Striscia la Notizia, assieme all’altra storica velina Juliana Moreira, altri invece per la storia molto tormentata con Teo Mammucari. Thais Wiggers è diventata madre di Julia, una figlia che per diverso tempo è rimasta lontana dal padre conduttore. Questo perché Thais, dopo la fine della sua relazione con Mammucari, ha fatto ritorno in Brasile per avvicinarsi alla sua famiglia di origine. Per diverso tempo pare che ci siano state delle tensioni tra la Wiggers e il suo ex compagno, anche alla luce di alcune uscite infelici di lui.

“Siamo due persone dal carattere forte e tra noi non ci sono mai state mezze misure, facevamo un po’ tira e molla. Turbolenti ma innamorati”, ha raccontato in una intervista Thais Wiggers. La separazione, secondo l’ex velina, sarebbe avvenuta per tutelare il benessere della piccola, che a lungo andare avrebbe rischiato di risentire del clima pesanti in famiglia.

“Sono andata dove c’era la mia amica Juliana (Moreira, ndr) che mi ha aiutata. Non è stato facile essere mamma, lontano dalla mia famiglia”, ha spiegato Thais Wiggers, che dunque è tornata temporaneamente in Brasile, per essere aiutata trecentosessanta gradi dalla famiglia. Nel 2023, Teo, parlando della separazione da Thais aveva sottolineato la sofferenza per l’impossibilità di vedere sua figlia Julia così a lungo. “La separazione mi ha travolto perché non ho visto mia figlia per tre anni”, le sue parole alle Iene.

“Cerco di essere un bravo papà tutti i giorni e dico grazie alla mamma che ha capito che non poteva essere una buona madre negandomi la possibilità di essere un buon padre”. Parole che avevano infastidito parecchio la stessa Thais, la quale nel salotto di Verissimo aveva accusato l’ex compagno di aver inventato ogni cosa. “Io sono la cattiva ma non è così. Anche a teatro ha preso la nostra storia stravolgendola”, le sue parole.