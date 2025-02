Thais Wiggers ha trovato un nuovo amore? Gli indizi portano in quella direzione, ci sarebbe infatti un misterioso fidanzato nella vita della modella brasiliana, nonché ex Velina e mamma di Julia, la figlia nata dalla storia con Teo Mammucari. Thais Wiggers, già in una recente intervista a Verissimo, aveva fatto capire di aver finalmente voltato pagina rispetto al passato e aver definitivamente archiviato alcune relazioni deludenti. “Non sono stata fortunata in amore, nonostante questo sono una romantica e sogno ancora il matrimonio”, aveva confidato nel salotto di Silvia Toffanin, aggiungendo di essersi fidanzata.

“Oggi al mio fianco c’è una persona straordinaria che mi sta vicino e mi mette le ali”, aveva detto Thais Wiggers non più tardi di qualche mese fa. L’ex velina non si è mai sbilanciata pubblicamente sull’identità del compagno, probabilmente anche per tutelare la propria privacy.

Thais Wiggers, un nuovo fidanzato per dimenticare le delusioni del passato: “Non è stato facile”

“È molto bello avere una persona così al proprio fianco e noi stiamo andando avanti a piccoli passi”, le parole di Thais Wiggers. Insomma, l’amore è tornato a bussare alla porta dell’ex velina e oggi Thais è tornata a sorridere. Non era scontato dopo l’altalenante e turbolento rapporto avuto con l’ex compagno Teo Mammucari. “Quando ci siamo innamorati c’era tanta passione ma siamo due persone dal carattere forte e noi non ci sono mai state mezze misure, era una storia turbata perché facevamo un po’ tira e molla”, ha confidato la Wiggers parlando del suo ex fidanzato.

La rottura ha creato non poche tensioni alla coppia, ma Thais e Teo hanno preso la decisione migliore anche per il bene della figlia Julia. “Non è stato facile”, ha detto Thais Wiggers ripensando al passato. Ma oggi, appunto, è davvero passato.