Thais Wiggers, modella brasiliana nata nel 1985, è conosciuta in Italia per via della sua relazione con Teo Mammucari, con il quale ha avuto una figlia, ma non solamente. Thais, arrivata in Europa nel 2004, ha cominciato a lavorare ad alcuni spot pubblicitari in Italia, per poi prendere parte a Striscia la Notizia su Canale 5 come velina bionda. Dal 2006 al 2009 ha avuto una relazione con il comico e conduttore: i due hanno avuto una figlia nel 2008, Julia.

I rapporti tra i due negli anni sono diventati sempre più complicati, soprattutto dopo la separazione e il doversi dividere la bambina in due. Come spiegato proprio da Thais, con il papà della figlia non sono mai state semplici le cose: da 18 anni, come confessato a Verissimo, prova ad avere un dialogo con l’uomo, senza però riuscirci. Eppure la loro storia, diventata poi turbolenta, all’inizio è stata piena di passione: “Eravamo innamorati, all’inizio facevamo un po’ tira e molla” ha spiegato lei.

Quando Julia, figlia di Teo Mammucari, è nata, Thais Wiggers, la sua ex fidanzata, aveva 23 anni. L’anno successivo, nel 2009, la modella brasiliana ha deciso di lasciare Roma e trasferirsi a Milano dove ad aiutarla ci ha pensato la sua amica Juliana Moreira. “Non è stato facile essere mamma, lontano dalla mia famiglia” ha spiegato Thais, allora giovanissima.

Così, Thais Wiggers ha deciso di fare i bagagli e tornare in Brasile, portando con sé Julia, che per tre anni non ha incontrato il papà. Thais ha proseguito la sua carriera anche nella sua terra d’origine, dove è tornata a vivere dopo la nascita della figlia. La passione per il mondo della moda, infatti, è sempre stata ancorata in lei, che ha cominciato a sfilare quando aveva appena 14 anni.

