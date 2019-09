Thais Wiggers/ Cura “maniacale” del corpo ma: “Non conta solo quello…”

Thais Wiggers è stata una delle veline di Striscia la notizia che il pubblico ha più amato, un po’ per la sua avvenenza e un po’ per la sua simpatia davanti alla telecamera. Dopo una relazione particolarmente complicata con Teo Mammuccari, dal quale ha avuto una figlia Julia di 11 anni, è arrivata anche la scelta di dedicarsi completamente alla sua crescita a discapito del lavoro. Da poco meno di un anno è tornata a sorridere accanto a Liborio Avvoltoio, napoletano esperto di finanza che è riuscito a conquistare il cuore della modella brasiliana. Tra le pagine del nuovo numero di Oggi, è presente una intervista alla showgirl, parlando di vita sana ed esercizio fisico. Per la brasiliana prendersi cura del suo corpo è del tutto naturale: “Il popolo brasiliano è audace. Per le donne la prova costume è 12 mesi l’anno. Ma è tutto incentrato sulla salute piuttosto che sull’apparenza: curarsi, fare massaggi è la routine di ogni donna dai 12 agli 80 anni. Essere belle significa essere in salute”.

Thais Wiggers, la cura maniacale del corpo: “Non bevo e vado a letto presto”

Thais Wiggers racconta poi cosa “vede” quando si guarda allo specchio: “Ho imparato solo col tempo ad ammettere di essere un po’ più “carina” delle altre, e se l’ho capito è perché sono stati sempre e solo gli altri a dirmelo. Ho cominciato a fare la modella a 14 anni, ma solo vincendo i primi concorsi, sentendo che i professionisti del settore mi trovavano bella, ho capito che forse era vero quello che mi dicevano”. Nonostante questo, l’ex velina è consapevole che nella vita conta comunque altro. “Impegno e determinazione in tutto quello che si fa”. Lei però, ama anche mantenersi in perfetta forma facendo una vita sana: “Vado a letto presto e non bevo. Aver avuto una figlia da giovane mi ha aiutata molto, non so cosa sia stare fino a tardi in discoteca”. Secondo la showgirl, è del tutto inutile farsi un trattamento di bellezza se poi: “fumi un pacchetto di sigarette o bevi alcolici ogni sera”.

“Innamorata di Liborio, sono felice!”

Thais Wiggers confida di andare dal chirurgo estetico solamente per qualche aiutino in più: “Scelgo la bellezza naturale”. Sua figlia le somiglia molto, bella come lei. “Cosa le ho detto sulla bellezza? Che è un bel biglietto da visita apre tante porte, che è un valore aggiunto in qualsiasi professione si faccia, ma che non basta. Insegno a Julia a coltivare le sue passioni, a studiare con impegno: qualsiasi cosa sceglierà di essere da grande, dovrà essere stato conquistato con determinazione. Mi dice che vuol fare l’attrice, e non nego che abbia la sua buona predisposizione, ma vedremo”. In ultimo la showgirl, confida di essere di nuovo innamoratissima. “Ci metto sempre un po’ a prendere le misure in amore, ma poi vado come un treno, quindi sì, sono fidanzata. E sono davvero felice. Liborio è un signore che ha vissuto 25 anni a Londra, ma grazie alla sua napoletanità mi fa sentire a casa: il suo calore è come quello della mia terra”.



