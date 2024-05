Thais Wiggers e Julia, ex compagna e figlia di Teo Mammucari/ Lui: “La separazione mi travolse”

Teo Mammucari soffrì molto per la separazione dall’ex compagna Thais Wiggers e dall’impossibilità di veder crescere sua figlia Julia

Per un periodo importante della sua vita, Teo Mammucari è stato legato all’ex velina Thais Wiggers. Una storia d’amore che ha portato alla nascita della figlia Julia, per la quale oggi il conduttore stravede. La fine della relazione con la showgirl, tuttavia, creò non pochi problemi nelle dinamiche famigliari e Teo non ha mai nascosto di aver sofferto parecchio. “Quando ti separi devi pensare ai figli…”, raccontò commosso in una puntata delle Iene, quando era ancora alla conduzione del programma.

In quell’occasione Mammucari rivelò alcuni dettagli della separazione dall’ex compagna Thais Wiggers e dell’impossibilità di vedere crescere la piccola Julia. “Quando due persone che hanno un figlio si separano si soffre sempre perché è difficile in quella situazione dare il meglio di sé”, le sue parole. “Io sono stato travolto, avevo meno sicurezze di lei, perché la mamma è sempre la mamma, ma anche un padre è sempre un padre mi ripetevo, ma non suonava altrettanto bene”.

Teo Mammucari parlò anche del dolore creato da questa situazione, sottolineando l’esigenza di dover pensare prima al bene dei figli e poi, eventualmente, al proprio. “Perché è solo così si può essere un buon genitore, io certo di esserlo tutti i giorni, anche grazie alla mamma che dopo quei tre anni in Brasile ha capito che non poteva essere una buona madre negandomi la possibilità di essere un buon padre. Non tutti hanno la sua sensibilità, lo capisco, e non tutti hanno la mia fortuna”.

Oggi, infatti, i rapporti tra Teo Mammucari e la sua ex compagna Thais appaiono distesi e cordiali, come si evince dalle parole dello stesso conduttore. “Non cercate rivincite, non pensate ai vostri problemi: pensate ai vostri figli”, il consiglio accorato di Teo.











