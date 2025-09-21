Thais Wiggers, ex compagna di Teo Mammucari: chi è la showgirl e modella brasiliana, mamma di Julia, nata nel 2008?

È durata tre anni la storia d’amore tra Teo Mammucari e Thais Wiggers: i due si sono innamorati nel 2006, quando hanno iniziato a lavorare insieme a Striscia la Notizia. La loro storia è durata tre anni e nel mezzo è nata anche una bambina, Julia: proprio per via della gravidanza, Thais è stata sostituita come velina di Striscia la Notizia per cinque mesi. La showgirl, dopo aver messo al mondo sua figlia, ha continuato a vivere in Italia per qualche tempo, per poi decidere di trasferirsi in Brasile con sua figlia, nonostante suo padre fosse in Italia. È durata solo pochi mesi, infatti, la storia tra Thais e Teo dopo la nascita di Julia: le cose, tra i due, non sono mai state troppo rosee per via del carattere del conduttore, almeno secondo quanto raccontato dalla sua ex compagna.

A quanto pare anche oggi i rapporti tra i due non sarebbero idilliaci, nonostante una figlia insieme. Dopo quanto accaduto a Belve, con l’allontanamento di Teo Mammucari dopo aver ricevuto delle domande scomode da Francesca Fagnani, Thais ha scritto sui social: “Tempo al tempo, prima o poi la maschera cade”. Una frecciatina neppure troppo velata rivolta proprio a Teo, con il quale Thais ha sempre avuto un rapporto controverso e non semplice dopo la separazione e la sua partenza per il Brasile, dove per tre anni è stata sola insieme alla figlia Julia.

Thais Wiggers, ex compagna di Teo Mammucari: l’addio e la partenza per il Brasile

Teo Mammucari non ha mai nascosto quanto sia stato complicato vivere per tre anni lontano dalla figlia Julia, nata dall’amore poi finito con Thais Wiggers. “Lei aveva un anno e mezzo, io 24. Così ho lasciato Roma e mi sono trasferita a Milano. Dopo ancora ho deciso di tornare in Brasile” ha raccontato qualche tempo fa Thais. Dal canto suo Teo non ha mai tenuto nascosto quanto sia stato difficile vivere per tre anni senza vedere la figlia Julia. Nonostante il dolore, la scelta è stata quasi obbligata per Thais, che ha spiegato di non riuscire ad avere un dialogo con il suo ex compagno.