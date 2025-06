Thais Wiggers, ospite oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo, ha rivelato di essere tornata single: “Mancavano cose fondamentali…”.

Thais Wiggers: “Dopo 2 anni sono tornata single”

Nel salotto de La Volta Buona di Caterina Balivo è sempre tempo di confessioni; quest’oggi partecipa anche Thais Wiggers – ex Velina – al racconto sul tema dell’amore rivelando di aver da poco interrotto la sua ultima relazione. Reduce dall’esperienza a The Couple, aveva appunto iniziato il percorso con una liaison in corso; i propositi sentimentali non hanno però avuto un seguito e dopo 2 anni – una volta uscita dal reality – quel rapporto è giunto al capolinea. “Quando finisce una storia significa che ci sono già delle motivazioni… Mancavano delle cose fondamentali per gettare delle basi solide per avere un futuro insieme. Io sono pragmatica, si dice sempre ‘segui il tuo cuore’, ma bisogna portarsi sempre dietro la testa”.

Teo Mammucari: “Ho perdonato mamma, ma non ho dimenticato”/ “Nessun rancore, mi sentirei una me*da…”

Thais Wiggers a La Volta Buona: “Con Teo Mammucari storia importante, quando è finita eravamo entrambi a pezzi…”

Il racconto di Thais Wiggers in riferimento all’amore si sposta anche verso il passato e con la riflessione sulla mancanza di fortuna nel merito delle liaison avute in passato. Spicca fra tutte quella con Teo Mammucari risalente a diversi anni fa e che ha regalato ad entrambi una splendida figlia. “In amore non sono stata fortunata, l’ho anche detto in passato; quando subisci un trauma da piccola… Ho avuto la storia con Teo Mammucari che ero molto giovane, 24 anni. Lì ho dato proprio tutto il mio cuore, abbiamo avuto una figlia bellissima insieme quindi è stata una storia importante; quando finisce però è difficile non andare via un po’ a pezzi, così come anche lui”. L’ex Velina ha poi aggiunto: “Ho usato la parola trauma, in realtà in pari delle lezioni… Cosa ho imparato dal rapporto con Teo Mammucari? Ad avere paura!”.

Thais Wiggers, ex compagna di Teo Mammucari e la figlia Julia/ Rapporti turbolenti: "Senza mezze misure"

Sempre a La Volta Buona, Thais Wiggers ha poi chiarito meglio il concetto di paura appresa dopo la relazione del passato con Teo Mammucari: “Cosa intendo? Paura di buttarmi”. L’ex Velina ha anche aggiunto: “Da allora ovviamente ho avuto altre relazioni ma non sono stata fortunata perchè ho avuto anche una relazione lunga 8 anni, mi sono lasciata che ne avevo 30, ora ne ho quasi 40, per me all’orizzonte vedo il Titanic…”.