Thais Wiggers si sbilancia sul nuovo compagno: “Insieme da 2 anni, più grande di me“

A The Couple questa prima settimana di reality è la perfetta occasione per le coppie per conoscersi di più, considerata la convivenza che devono affrontare sotto lo stesso tetto, e anche per confidare aspetti legati alla propria vita e alla propria famiglia. In particolare Thais Wiggers, come mostra una clip pubblicata sul sito di Mediaset Infinity, si è lasciata andare ad intime confessioni inerenti alla sua sfera sentimentale, che la vede felicemente fidanzata.

“Ho un compagno. Non viviamo insieme ma stiamo insieme da 2 anni“, ha raccontato l’ex Velina di Striscia la Notizia, stuzzicata dalle domande e dalla curiosità di Pierangelo Greco in camera da letto. In merito al suo compagno, Thais ha poi aggiunto: “Lui è più grande: io non ho mai pensato che la differenza d’età potesse funzionare. Perché il papà di mia figlia è 20 anni più grande di me, ma prima di lui ho avuto un fidanzato 20 anni più grande di me. Anche mio papà aveva una moglie e lui era 20 anni più grande di lei. Quindi, per me questa cosa è molto normale“.

Thais Wiggers e il sogno nel cassetto in caso di vittoria a The Couple

Thais Wiggers, parlando del suo nuovo compagno a The Couple, sottolinea che la loro differenza d’età non rappresenta affatto un problema. La coppia è davvero felice insieme e, inoltre, hanno costruito una famiglia allargata dove regnano grande amore e armonia: “Stiamo bene, siamo felicissimi. Lui ha figli adolescenti dell’età di mia figlia, facciamo tutto assieme, le vacanze insieme, è bellissimo. Abbiamo fatto una famiglia: ancora non viviamo insieme, io voglio comprare casa, sogno di avere la mia casa con mia figlia. Non so se vivremo veramente insieme, ma viviamo a cinque minuti di distanza“.

Il sogno nel cassetto di Thais, infatti, è proprio quello di un giorno poter comprare casa per sé e per sua figlia; un sogno rivelato nel corso della prima puntata di The Couple, nella speranza di poter vincere il reality, conquistare il ricco montepremi di un milione di euro (da dividere con la compagna di viaggio Elena Barolo) e di poter così realizzare questo desiderio.