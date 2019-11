Thanksgiving Day, giorno del ringraziamento/ Tutti a tavola attorno al tacchino

Oggi, 28 novembre, si celebra negli Stati Uniti il Thanksgiving Day, noto anche come il Giorno del Ringraziamento. Oltre oceano si tratta di una delle feste più attese e celebrate, che di fatto dà il via alle celebrità natalizie, e ricorre ogni anno al quarto giovedì del mese di novembre, mentre in Canada ogni secondo lunedì di ottobre. La tradizione vuole che nel 1621 i padre pellegrini si ritrovarono nello stato del Massachusetts, a Plymouth, per ringraziare il Signore per il raccolto, nonché per il cibo e i materiali giunti dall’Europa. Nel 1863, quindi, l’allora presidente degli Stati Uniti, Abraham Lincoln, decise di proclamare il Giorno del Ringraziamento come festa nazionale, un’iniziativa che fece diventare quella giornata una tradizione annuale, ma che nel contempo le fece perdere un po’ la sua connotazione tipicamente cristiana. Come molti di voi avranno potuto vedere nei film, nelle serie tv e nei cartoni animati, i cittadini americani sono soliti riunirsi a tavola e consumare degli enormi tacchini, di soliti ripieni di ogni cosa.

THANKSGIVING DAY, GIORNO DEL RINGRAZIAMENTO: QUALE TACCHINO RISPARMIERÀ TRUMP?

Ad accompagnare il succulento piatto, patate, salse varie, e una torta di zucca. Thanksgiving Day che si festeggerà ovviamente anche alla Casa Bianca, e per l’occasione il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha deciso di graziare un tacchino, evitando che lo stesso finisca arrosto per essere appunto consumato. Il tycoon a stelle e strisce dovrà scegliere chi graziare fra Bread e Butter (pane e burro), due tacchini rispettivamente di 20.5 e 21.3 chilogrammi, che provengono dalla Carolina del Nord. E’ la seconda volta che Trump mette in atto un’azione caritatevole nei confronti dei suddetti animali, visto che l’anno scorso decise di grazie Peas e Carrots, entrambi destinati ad essere appunto consumati alla White House. Trump non è comunque il primo presidente a graziare un tacchino, visto che questa tradizione risale agli anni ’40, per poi divenire una vera e propria consuetudine con George H.W. Bush.

© RIPRODUZIONE RISERVATA