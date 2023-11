Thasup, alias Davide Mattei: ricoverato per problemi di salute mentale/ “L’ansia non è più gestibile…”

Thasup, il giovane trapper costretto a fermarsi per problemi di salute mentale

Ha dominato e domina le classifiche di gradimento e di vendita, nella categoria “trapp” è forse tra i più seguiti oltre che tra i principali fautori: parliamo di Thasup, nome d’arte di Davide Mattei. Come riporta Il Fatto Quotidiano, il cantante non sta attraversando un momento particolarmente felice dal punto di vista personale e di salute. Lui stesso sui social ha annunciato il suo ricovero in ospedale per rimediare al meglio alla malattia che da tempo lo attanaglia.

“L’ansia non è più gestibile per me, mi sta togliendo qualche anno di vita; proverò con tutte le forze a farla sparire e tornare a fare quello che amo”. Queste le parole di Thasup, alias Davide Mattei, sui social e riportate da Il Fatto Quotidiano. Il portale spiega come di fatto non sia la prima volta che il trapper si ritrova a dover fare i conti con i problemi di salute mentale. Già alcune settimane fa a il 22enne aveva spiegato di aver perso la serenità per fare musica.

Thasup, alias Davide Mattei: “L’ansia è sempre stata presente nella mia vita…”

Come riporta il portale, Thasup ha più volte parlato dei problemi di salute mentale sia tramite interviste che nelle sue canzoni. “L’ansia è sempre stata presente nella mia vita… A volte è più forte, a volte meno, ma è sempre lì”. E’ evidente che il trapper abbia deciso, con il ricovero annunciato, di prendere di petto la situazione e di tentare definitivamente e di debellare un problema che inevitabilmente ha un impatto considerevole anche nella sua professione.

Come sottolinea anche il portale, il ricovero in ospedale sarà per Thasup un’ottima occasione non solo per superare i problemi di salute mentale ma anche per operare una sana riflessione sulle ansie che da tempo lo attanagliano. Nonostante la giovane età, il trapper ha dimostrato di avere grande grinta e forza di volontà; di certo uscirà più forte e creativo di prima da questo momento difficile.

