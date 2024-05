That’s amore – Due improbabili seduttori, Rete 4/ Trama del divertente sequel, oggi, mercoledì 15 maggio 2024

That’s amore – Due improbabili seduttori, diretto da Howaed Deutch

Dopo Due irresistibili brontoloni (nome originale Grumpy Old Men), questo mercoledì 15 maggio 2024, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16,45, andrà in onda That’s Amore – Due improbabili seduttori (il cui nome originale è Grumpier Old Men e riprende ironicamente il nome del film precedente). Il film di genere commedia è uscito nel 1995, dunque appena due anni dopo il primo, ed è ambientato in estate. Alla regia non troviamo più Donald Petrie, ma Howard Deutch, mentre gli attori restano gli stessi.

Ritroviamo, dunque, nelle vesti dei protagonisti del film That’s Amore – Due improbabili seduttori gli stessi Jack Lemmon, Walter Matthau e Ann-Margret Olsson, ma anche Burgess Meredith, Daryl Hannah, Kevin Pollak e Ossie Davis. L’unica gustosa novità del film è la nostra grandissima Sophia Loren. Anche il curatore della sceneggiatura di That’s Amore – Due improbabili seduttori e il compositore restano gli stessi: ritroviamo Mark Steven Johnson e Alan Silvestri, che ancora una volta è riuscito a completare dal punto di vista sonoro la profondità del film.

La trama del film That’s amore – Due improbabili seduttori: tornano John e Max, tra dispetti e alleanze

Se il primo film vedeva Max e John alle prese con dispetti, litigi e scherzi reciproci, in That’s amore – Due improbabili seduttori, oltre che un’accesa rivalità dettata dalla volontà di conquistare il cuore della nuova vicina Ariel, adesso la situazione appare più pacata. Siamo ancora nel Minnesota, a Wabasha, ma John e Ariel sono felicemente sposati e vivono insieme, mentre nella casa a fianco vive Max. I due uomini – ormai divenuti amici – continuano a stuzzicarsi, ma ormai con toni non più ostili.

Nella cittadina e, soprattutto, per John e Max, la pesca sul lago – non più ghiacciato – continua e essere un passatempo quotidiano fondamentale, cosa che si aggiunge al tentativo di catturare un grande pesce gatto che sembra eludere qualsiasi tentativo di cattura. C’è chi usa la barca e chi, come John, opta ogni tanto per il pescare a riva su una poltrona, in compagnia del vecchio padre. Questa atmosfera di armonia, tuttavia, viene interrotta dall’arrivo di Maria Sofia e della sua anziana madre.

Le due donne, acquistato un vecchio negozio iconico per il paesino, si propongono di trasformarlo in una trattoria italiana. Max e John, decidono di allearsi: il negozio, infatti, è l’unico ricordo di un vecchio amico che lo aveva gestito fino alla morte. Iniziano, dunque, vari sabotaggi a spese di Maria Sofia, che è sempre più esasperata e vede sempre più il suo obiettivo diventare irrealizzabile. Ariel, scoprendo la situazione, riuscirà a mettere un punto alla situazione, costringendo John a scusarsi e a interrompere i suoi atti vandalici.

Nel frattempo, John inizierà a innamorarsi di Maria Sofia, mentre il padre di lui inizierà a frequentare la madre di lei. Riprenderanno, a questo punto, i dispetti tra John e Max, che questa volta vogliono far pagare l’uno all’altro quella che sembra la fine della relazione tra i loro figli, Jacob e Melanie. Insomma, la situazione sembra sempre più intrecciata e imprevedibile…











