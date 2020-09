Thauvin al Milan?/ Calciomercato: incontro con gli agenti, le cifre

Ceduto Paquetà al Lione e con Hauge sempre più vicino, il Milan è pronto a regalare a mister Stefano Pioli un nuovo rinforzo per il reparto avanzato. Il nome nuovo è quello di Florian Thauvin, esterno offensivo in forza all’Olympique Marsiglia. Secondo quanto riportato da Milan News, nei giorni scorsi è stato proposto il classe 1993, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2021. Il portale rivela che servirebbero 15 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell’ex Newcastle: quello di Thauvin è un profilo che piace molto alla dirigenza rossonera, che sta cercando di capire se ci sono margini di manovra. Ma non è tutto: in caso di fumata nera, il Milan sarebbe pronto a bloccarlo a zero per la fine della prossima stagione.

THAUVIN-MILAN: NOME NUOVO PER L’ATTACCO

Florian Thauvin ha iniziato nel migliore dei modi la stagione con l’Olympique Marsiglia, 2 gol e 2 assist nelle prime 5 partite, e sono numerosi i club sulle sue tracce. Nelle scorse settimane si è parlato molto dell’interesse dell’Atalanta, alla ricerca di un vice-Ilicic, ma il francese fa gola anche in Premier League: Leicester City e Aston Villa hanno effettuato alcuni sondaggi esplorativi per valutare i termini dell’operazione.

Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulla pista Thauvin per il Milan, un calciatore alla ricerca del definitivo salto di qualità dopo alcune stagioni tra alti e bassi. Il Milan continua a monitorare anche la situazione di Federico Chiesa, per il quale bisognerà battere la rivalità della Juventus…

