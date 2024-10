The accountant: il film con Ben Affleck e Anna Kendrick

La seconda serata di Italia Uno, martedì 15 Ottobre 2024, alle 23.40, propone il film The Accountant, diretto dal regista Gavin O’Connor. Il film, un thriller-poliziesco, vede tra i protagonisti Ben Affleck e Anna Kendrick come attori principali, seguiti da John Bernthal, J.K. Simmons, John Lithgow e Cynthia Addai Robinson.

La trama di The accountant

Ben Affleck è Christian Wolff, un commercialista di un’azienda dell’Illinois: in realtà la sua è solamente una copertura, poiché viene assoldato come contabile da numerose società a delinquere della zona, che vogliono approfittare delle sue doti sopra alla norma di eccellente logico e matematico. L’infanzia di Christian è costellata da inganni e da un passato burrascoso: dopo che gli viene diagnosticata la sindrome di Asperger, che è una particolare forma di autismo, al bambino viene offerto di studiare in una prestigiosa accademia. Nonostante il bimbo nutra una profonda amicizia con la figlia muta del presidente dell’istituto, il padre, un decoroso ex-militare, declina la proposta e decide di educare il proprio figlio all’arte della guerra e del combattimento.

Un settore, questo, in cui il giovane, per ovvie ragioni di comportamento, carattere e sensibilità, non si ritrova: per sublimare, per esorcizzare questo profondo disagio, comincia a collaborare con la malavita sotto copertura, con il nome di Il Contabile, e riceve le missioni da un’entità sconosciuta e alquanto enigmatica, La Voce. Durante le operazioni criminose a cui concorre utilizzando il proprio dono matematico, come complice a tutti gli effetti, viene inseguito dal suo antagonista, il collaboratore del Ministero del Tesoro, che conosce la sua identità nascosta. Il film è un susseguirsi di incognite, inseguimenti, inganni e piani diabolici, conditi anche da note romantiche e sentimentali, che tengono lo spettatore con il fiato sospeso fino alla fine.

Riconoscimenti e curiosità

Il film The Accountant è uno delle pellicole più noleggiate di tutto il 2017: nello stesso anno conquista la candidatura al rinomato premio Jupiter Award come migliore film internazionale e come miglior attore internazionale a Ben Affleck. Sempre nel 2017 The Accountant riceve la nomination del Saturn Award come miglior film thriller. Il budget è stato di 44 milioni di dollari.

Ben Affleck, come ha scritto la critica, ancora una volta veste i panni dell’eroe buono, diviso da un passato buio, proprio come il suo Batman: è un uomo che intercede con la malavita, dotato di intelligenza speciale, ma è solo una copertura che nasconde un animo buono. Il film affronta una tematica importante: si pone l’obiettivo di sensibilizzare verso l’autismo e la sindrome di Asperger.