The Accountant/ Su Italia 1 il film con Ben Affleck

The Accountant, film di Italia 1 diretto da Gavin O’Connor

The Accountant va in onda su Italia 1 per la seconda serata di oggi, giovedì 21 aprile, dalle ore 23:15. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2016 dalla casa cinematografica Electric City Entertainment in collaborazione con Zero Gravity Management e Hurwitz Creative, mentre la distribuzione è stata gestita dalla Warner Bros.

La regia è di Gavin O’Connor con soggetto e sceneggiatura di Bill Dubuque, il montaggio è stato realizzato da Richard Pearson mentre le musiche della colonna sonora sono di Mark Isham. Nel cast della pellicola ci sono tra gli altri Ben Affleck, Anna Kendrick, J. K. Simmons, Jon Bernthal, Jean Smart e Cynthia Addai- Robinson.

The Accountant, la trama del film: le straordinarie capacità di Cristian

Leggiamo la trama di The Accountant. Cristian è apprezzato per le sue straordinarie capacità di matematico brillante e per certi versi geniale tant’è che viene assunto come contabile forense per un’importante società che opera soprattutto sul territorio della cittadina dell’Illinois. Purtroppo per lui quest’attività è particolarmente pericolosa perché in realtà deve prendersi cura delle finanze di potenti organizzazioni malavitose. Lui non ha avuto mai un contatto diretto con alcuni di questi gangster ma soltanto con una voce misteriosa che è conosciuto semplicemente come la voce. Cristian ha sempre avuto una vita complicata da quando era ancora un bambino e gli venne diagnosticata la sindrome di Asperger così decise di vivere all’interno di un importante istituto scientifico nel New Hampshire dove instaurò un importante legame affettivo con Justine che all’epoca la figlia muta del direttore di quel luogo.

Venne abbandonato dal padre insieme a suo fratello minore Braxton in quanto era un importante e decorato ufficiale degli Stati Uniti d’America il quale voleva assolutamente che i suoi figli seguissero le orme paterne. La sua è una vita costantemente a rischio perché sulle sue tracce ormai ci sono anche le forze dell’ordine avendo scoperto il ruolo che ha nell’organizzazione e nella possibilità di poter far emergere dei segreti importanti. Il direttore dei crimini finanziari periti parte del tesoro che ormai è un punto di riferimento per riuscire a scovare Cristian. Inoltre deve occuparsi della contabilità di un’azienda sempre sotto controllo di una potente famiglia criminale dal quale sembrano essere state portate via importanti risorse economiche per cui Cristian dovrà collaborare con una contabile di nome Dana con cui stringerà una forte legame affettivo.

Il video del trailer “The Accountant”













