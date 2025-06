The Amazing Spider-man 2 – Il potere di Electro, film su Italia 1 diretto da Marc Webb

Sabato 14 giugno, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, andrà in onda il cinecomic della Marvel Cinematic Universe dal titolo The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro.

Sono passati due anni dal primo film, e nel 2014 il regista Marc Webb è tornato dietro la macchina da presa per fare le cose ancora più in grande. Ritroviamo Peter Parker, a cui un bravissimo Andrew Garfield dona un’anima più matura, ma sempre divisa tra la responsabilità di essere un eroe e il semplice desiderio di vivere la sua vita.

A farci battere il cuore è, ancora una volta, la chimica esplosiva con Emma Stone nei panni di Gwen Stacy. La loro storia d’amore sullo schermo era così vera e tangibile anche perché, all’epoca, i due attori erano una coppia anche nella vita di tutti i giorni, e questa magia si sente tutta.

Nei panni del villain di turno, un Jamie Foxx elettrizzante nel ruolo del minaccioso Electro. E a tenere banco c’è anche Dane DeHaan, che ci regala un Harry Osborn tormentato e ci accompagna, passo dopo passo, nella sua inevitabile e tragica trasformazione in Green Goblin. Completano il cast Campbell Scott, Embeth Davidtz, Colm Feore, Paul Giamatti e Sally Field.

La colonna sonora eccellente nasce dall’incontro tra un gigante come Hans Zimmer e il talento di Pharrell Williams.

La trama del film The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro

Al centro di The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro ritroviamo un Peter Parker alle prese con il dualismo che definisce la sua esistenza. Se da un lato l’adrenalina di essere Spider-Man è innegabile, dall’altro il fardello della responsabilità si fa sempre più pesante, soprattutto a causa della promessa fatta al padre di Gwen di starle lontano per proteggerla. Un voto che, tuttavia, non riesce a onorare.

La sua vita, in equilibrio precario tra i volteggi sui grattacieli di New York e il traguardo del diploma, viene scossa dal ritorno di Harry Osborn, un amico d’infanzia che porta con sé un’eredità oscura. Harry, infatti, scopre di essere affetto dalla stessa malattia degenerativa che ha ucciso il padre e si convince che solo il sangue di Spider-Man possa salvarlo. Nel frattempo, Max Dillon, un ingegnere elettronico della Oscorp ignorato da tutti ma ossessionato da Spider-Man, subisce un terribile incidente che lo trasforma in Electro, un essere capace di controllare l’elettricità, il cui senso di tradimento lo porta a riversare un odio profondo sul suo ex eroe.

Mentre Peter indaga sul passato dei suoi genitori, tutte le piste sembrano convergere sulla Oscorp, rivelando che l’origine dei suoi nemici è legata proprio ai laboratori della multinazionale. Lo scontro con Electro diventerà presto una guerra su più fronti, culminando in una battaglia finale contro un nuovo, disperato Green Goblin, il cui esito segnerà in modo indelebile e tragico il destino di Peter.