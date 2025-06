The Amazing Spider-Man, film su Italia 1 diretto da Marc Webb

Sabato 7 giugno 2025, la prima serata di Italia 1 alle ore 21:20, ha in programmazione il cinecomic del Marvel Cinematic Universe dal titolo The Amazing Spider-Man. Uscito nelle sale nel 2012, è il reboot della prima trilogia sull’Uomo Ragno diretta da Sam Raimi ed è diretto da Marc Webb che si è fatto conoscere dal grande pubblico con la commedia romantica (500) giorni insieme (2009). Il regista girerà anche il capitolo seguente The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro (2014), mentre non ci saranno altri sequel se non reboot della saga con un nuovo Spider-Man interpretato da Tom Holland.

Qui invece il protagonista è Andrew Garfield che rivedremo nel seguito e poi in Spider-Man: No Way Home (2021) a fianco di tutti gli altri interpreti del supereroe che si sono succeduti negli anni. Nel cast, troviamo Emma Stone, attrice con all’attivo due premi Oscar per La La Land (2016) e Povere creature! (2023); Rhys Ifans, che rivedremo nello spin-off Venom: The Last Dance (2024); Denis Leary, che prenderà parte anche al sequel di questo film e Sally Field, attrice premio Oscar per Norma Rae (1979) e Le stagioni del cuore (1985). Completano il parterre Campbell Scott, Irrfan Khan e Martin Sheen.

La trama del film The Amazing Spider-Man: le origini dell’Uomo Ragno

In The Amazing Spider-Man troviamo un piccolo Peter Parker alle prese con i suoi genitori, Richard e Mary, che raccolgono dei documenti, lo accompagnano dagli zii May e Ben e partono senza dare spiegazioni: moriranno in un incidente aereo alquanto sospetto.

Salto temporale e troviamo il ragazzo adolescente, iscritto al liceo scientifico con una cotta per la compagna Gwen Stacy, appassionata di scienze come lui, e perseguitato dal bullo della scuola Flash Thompson.

Un giorno Peter, mentre svuota una cantina a causa di una perdita d’acqua, ritrova una valigetta che apparteneva al papà, all’interno della quale è presente una strana formula. Da quel momento il ragazzo è deciso a far luce sulla morte dei suoi genitori e le sue ricerche lo portano alla Oscorp, dove lavora il Dottor Connors, ex collega del Dottor Parker e amputato al braccio destro, i cui studi vertono su incroci genetici tra specie diverse per aiutare le persone che hanno subito amputazioni.

Dopo essere uscito dallo studio dello scienziato, Peter viene morso da un ragno geneticamente modificato che lo infetta con i suoi super poteri. Nei giorni successivi, il ragazzo decide in buona fede di consegnare la formula del padre a Connors, affinché possa stabilizzare la genetica delle mutazioni. Intanto, con le sue nuove capacità, riesce ad avere la meglio sul bullo Flash, ma si dimentica di un appuntamento con la zia May.

Lo zio Ben lo rimprovera, i due litigano e Peter se ne va sbattendo la porta. Preso dal rimorso, Ben lo va a cercare ma non fa in tempo a raggiungere il nipote che viene ucciso da un rapinatore. Peter si sente responsabile e da quel momento vuole vendicare la morte dello zio e scoprire la verità sulla sua famiglia sfruttando i suoi poteri: si costruisce una tuta speciale in spandex, due bracciali che lanciano ragnatele realizzati con dei biocavi sottratti alla Oscorp e si trasforma definitivamente nel supereroe Spider-Man.

Nel frattempo il Dottor Connors decide di testare il siero definitivo su di sé, ma si trasforma in una gigantesca lucertola dalla forza esagerata e dalla capacità di far ricrescere parti del corpo. Purtroppo l’obiettivo del nuovo mostro Lizard sarà quello di trasformare l’intera popolazione in lucertoloni e toccherà a Spider-Man, aiutato da Gwen e dal padre, capo della polizia, a creare un antidoto prima che sia troppo tardi e far tornare normale e in sé lo scienziato mutante. Riuscirà Peter a scoprire anche cos’è accaduto ai suoi genitori?