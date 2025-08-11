The American è un film d'azione con George Clooney girato in Abruzzo. Al suo fianco, una conturbante Violante Placido

L’American, un film su Rete 4 diretto da Anton Corbijn

Lunedì 11 agosto 2025, in seconda serata su Rete 4, alle ore 23:40, andrà in onda il thriller d’azione The American. Si tratta di una produzione cinematografica USA 2010 di Focus Features e Smokehouse Pictures con la regia di Anton Corbijn, regista olandese che esordisce nel 2007 con il lungometraggio Control come regista di cinema.

The American è il primo film diretto da Anton Corbijn. La sceneggiatura è basata sul libro A Very Private Gentleman di Martin Booth ed è scritta da Rowan Joffé.

La sceneggiatura è basata sul libro A Very Private Gentleman di Martin Booth ed è scritta da Rowan Joffé, e la colonna sonora è composta dal cantautore tedesco Herbert Grönemeyer, al suo debutto sul grande schermo.

Il protagonista di The American è interpretato dal grande George Clooney, che in questi mesi torna sul grande schermo con K regia Kelly di Noah Baumbach (2025).

Con lui un cast internazionale che include Violante Placido, Thekla Reuten, Paolo Bonacelli, Filippo Timi e Johan Leysen.

La trama di The American: un killer alle prese col suo passato

L’americano è incentrato su Jack, un assassino esperto che vive nell’ombra ed è abituato a viaggiare, il che implica che non vuole conoscere o mantenere alcun legame.

La sua vita è solitaria, dominata da uno stato di allerta continua e dalla consapevolezza che qualsiasi contatto possa diventare oneroso. Dopo un viaggio di lavoro finito male in Svezia, durante il quale i terroristi si mostrano molto più efferati del previsto, Jack si rende conto che ha i giorni contati nel mondo della criminalità.

Telefona a Larry, il suo fido agente di rinvii, e gli comunica di voler andare in pensione – il suo prossimo lavoro sarà l’ultimo. Nascosto dalla violenza e dal caos, trova pace nella tranquillità di una casa di campagna italiana sulle montagne abruzzesi. In questo posto sperduto, dove il tempo passa lentamente, l’uomo si imbatte in un abbraccio impossibilmente sereno dalla sua vita frenetica.

Tuttavia, la sua temibile reputazione lo precede e viene rintracciato da Mathilde, una curiosa belga, che gli chiede di fabbricare un’arma sofisticata e mortale il cui scopo rimane inspiegabile. Nel frattempo, Jack inizia a fare amicizia con gli altri abitanti del villaggio, in particolare con Padre Benedetto, un prete saggio e contemplativo, e nutre un appassionato interesse per Clara, una giovane donna del posto.

Ciò che dovrebbe essere un legame temporaneo si trasforma in qualcosa di più reale, facendolo mettere in discussione, ma l’amore e la pace hanno un prezzo: Jack deve pagare per il suo passato, e quindi amore, pace e felicità hanno un prezzo, malgrado il desiderio, per ottenere il quale Jack deve pagare per il suo passato… e scegliere se la redenzione è possibile o se la via era già tracciata.