The Andre, chi è Alberto Ghezzi/ La voce simile a quella di Fabrizio De André

The Andre sarà ospite di Geppi Cucciari nella prima puntata di “Splendida Cornice”. The Andre – inizialmente “The André” – è lo pseudonimo di Alberto Ghezzi, musicista bergamasco classe 1992, che ha iniziato a farsi conoscere nel 2018 grazie a un progetto nato quasi per gioco su YouTube: con un cappuccio e un paio di occhiali da sole scuri, reinterpretava con la sua voce, molto simile a quella di Fabrizio De André, i testi delle canzoni trap e indie del momento.

The Andre ha così riproposto nello stile del cantautore genovese i successi di Ghali, Sfera Ebbasta, Coez, Calcutta e Coma Cose. A gennaio 2019 ha pubblicato il suo album d’esordio “Themagogia – Tradurre, tradire, trappare” e l’anno dopo è uscita l’autobiografia “Io è un altro”.

The Andre e il rapporto con Dori Ghezzi

Dopo aver rinunciato all’accento sulla “e” finale del suo nome d’arte, diventando così The Andre, nell’autunno 2021 Alberto Ghezzi ha rivelato la sua vera identità: “Questo progetto è nato per amore e ammirazione di Fabrizio De André ma ha cominciato a evolversi dal primo giorno della sua esistenza. Ora è diventato un’altra cosa e forse essere una voce e basta non è più sufficiente. E allora, se una faccia ci deve essere, tanto vale che sia la mia”, ha scritto sui social. The Andre ha avuto anche modo di conoscere Dori Ghezzi, vedova di Fabrizio De André: “Quando ci siamo conosciuti lei è stata molto supportiva e ha dimostrato di apprezzare e capire l’ironia del mio progetto. E quando poi io ho voluto fare passi ulteriori, lei ha sempre avuto una parola di incoraggiamento. Mi ha in qualche modo aiutato a farmi spazio in questo mondo dandomi consigli e incoraggiamenti”, ha detto a Rockol.

