The aviator, La7/ Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese coppia vincente

The aviator va in onda su La7 oggi, giovedì 12 agosto, a partire dalle ore 21.15. Si tratta di un film drammatico del 2001, distribuito da 01 Distribution per la regia di Martin Scorsese, premio Oscar nel 2007 come miglior regista per – The Departed: Il bene e il male -, ha ricevuto inoltre 4 Golden Globe come miglior regista per – Hugo Cabret, The Departed: Il bene e il male, Gangs of New York -. Nel 1995 viene premiato al Festival di Venezia con il Leone d’Oro alla carriera, mentre nel 1990, nella stessa rassegna cinematografica vince il Leone d’argento per aver diretto – Quei bravi ragazzi -.

Bagnomaria, Rete 4/ Giorgio Panariello e una serie di sketch visti e rivisti

Alla lista delle statuette si aggiungono 1 premio come migliore regista per – Fuori orario – consegnatogli nel 1986 al Festival di Venezia e 2 Davide di Donatello; nel 2001 Premio David Speciale e nel 1977 Premio David Speciale per – Taxi driver -. Inoltre ha vinto 2 BAFTA, nel 1991 come miglior regista e migliore sceneggiatura non originale per – Quei bravi ragazzi –. Il protagonista principale di – The aviator – è Leonardo DiCaprio che nel 1997 con – Titanic – ottiene il massimo successo, anche se l’Oscar lo vince nel 2016 come migliore attore protagonista per – Revenant Redivivo -.

Il medico e lo stregone, Rete 4/ De Sica, Sordi e Mastroianni guidati da Monicelli

The aviator, la trama del film

In The aviator è il 1927, Howard eredita un’enorme somma di denaro dalla famiglia, decide di investire i soldi in un progetto ambizioso che gli permetterà di unire la sua passione per l’aviazione a quella della macchina da presa. La prima pellicola che dirige è – Gli angeli dell’inferno – e ottiene un grandioso successo, ma la sua ossessione lo porta a correggere continuamente la pellicola. Grazie alla collaborazione della moglie, Howard riesce a controllare le sue manie convulsive e a dedicarsi all’aviazione. Compera tutti i titoli della Transcontinental e nel 1935 batte il record di velocità stando alla guida di un H-1 Racer. I suoi numerosi successi danno fastidio al rivale Juan Trippe che vorrebbe impossessarsi della compagnia area di Howard per avere il monopolio sul trasporto aereo internazionale, per raggiungere il suo obiettivo chiede aiuto all’amico senatore. Quando Howard viene lasciato dalla moglie, le sue manie ossessive peggiorano e riversa il suo disagio nell’aviazione collaudando un XF-11. Il motore non funziona come dovrebbe e il pilota ha un incidente che lo costringe al riposo per due mesi. In questo periodo la sua situazione clinica peggiora, nel frattempo finisce sotto inchiesta e più volte l’FBI perquisisce il suo appartamento. L’intrusione di persone estranee a frugare tra le sue cose, la fobia di prendere i germi lo fanno cadere in depressione. Howard pensa che l’unico fine della sua vita sia quello di realizzare il progetto dell’idrovolante H-4 Hercules, ma anche questa volta a mettergli i bastoni tra le ruote c’è Trippe.

Rosamunde Pilcher Per amore di una sorella, Canale 5/ Un film dal ciclo romantico

Video, il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA