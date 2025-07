The Bad Seed un horror girato dalla star degli anni '80 Rob Lowe. Protagonista è la giovane Mckenna Grace che rivedremo nel nuovo Ghostbusters

The Bad Seed, film su Italia 1 diretto da Rob Lowe

Giovedì 3 luglio 2025, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:40, il film dell’orrore del 2018 dal titolo The Bad Seed.

Si tratta di un progetto per la televisione tratto dall’omonimo romanzo del 1954 di William March e diretto dall’attore statunitense Rob Lowe, qui al suo esordio dietro la macchina da presa.

La protagonista è interpretata dall’attrice statunitense Mckenna Grace, che in quello stesso anno è apparsa sullo schermo come protagonista nella serie tv horror The Haunting.

Al suo fianco proprio Rob Lowe, conosciuto dal pubblico italiano per il personaggio di Robert McCallister nella serie tv Brothers & Sisters – Segreti di famiglia.

Nel cast anche: Sarah Dugdale, Marci T. House, Lome Cardinal, Cara Buono e Patty McCormack.

La trama del film The Bad Seed: una bambina psicopatica

The Bad Seed racconta la storia di David, un padre single che in apparenza sembra avere il controllo della sua vita e di quella di sua figlia, fino a quando la vicenda non prende una piega inaspettata e terribile.

David, infatti, ha iniziato a crescere sua figlia Emma da solo dopo la prematura morte della moglie. La bambina ha sempre mostrato un animo dolce e gentile, e nel tempo non gli ha mai dato alcuna preoccupazione.

Un giorno, però, un’alunna della scuola di Emma perde la vita in seguito ad un grave incidente ed è proprio da questo momento che l’uomo si trova a mettere in discussione tutto ciò in cui aveva sempre creduto.

Tutti gli indizi, infatti, sembrano pezzi di un puzzle agghiacciante: ad esempio, la bambina morta era riuscita a vincere una medaglia che Emma desiderava tanto.

David inizia a pensare che sua figlia possa essere in qualche modo coinvolta in questa disgrazia e, quando si susseguono altre due morti legate a lei (quella di una docente e della tata della bambina), l’uomo inizia a sospettare in modo sempre più forte che davvero sua figlia in realtà sia un killer letale. Proprio questa consapevolezza lo porterà ad essere in serio pericolo.