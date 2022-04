The Band, 2a puntata/ Diretta, concorrenti e classifica: chi saranno gli eliminati?

The Band, anticipazioni seconda puntata 29 aprile

Questa sera, venerdì 29 aprile, alle 21,.25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di “The Band”, il nuovo talent di Rai 1 dal teatro Verdi di Montecatini Terme. Al timone dello show ritroviamo Carlo Conti, accompagnato dalla super giuria formata da Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento. Settimana scorsa, al suo debutto, il programma ha conquistato 3.076.000 spettatori pari al 16.2% di share. Nel corso della prima puntata sono stata selezionate le otto band che si sfideranno fino all’appuntamento conclusivo del 20 maggio. Otto band per otto tutor d’eccezione: Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Federico Zampaglione, Marco Masini, Francesco Sarcina, Rocco Tanica ed Enrico Nigiotti. Tornano anche i Boiler (Federico Basso e Davide Paniate), nelle vesti di improbabili giornalisti.

The Band: band, concorrenti e classifica generale

In questa settimana i tutor hanno ‘accompagnato’ i gruppi nella preparazione del brano che presenteranno nel corso della seconda puntata. Ecco gli accoppiamenti tra tutor e band, decisi durante la prima puntata di “The Band”: Giusy Ferreri con i Cherry Bombs, Irene Grandi accompagnerà i N’ice Cream, Dolcenera è tutte degli Anxya Lyitics, Federico Zampaglione guida i JF Band, Marco Masini è al fianco dei Mons, Francesco Sarcina con Living Dolls, Rocco Tanica con gli Achtung Babies, Enrico Nigiotti è tutor dell’Isoladellerose. La prima puntata è stata vinta dagli Anxia Lytics, guidati da Dolcenera, che hanno presentato “A mano a mano” di Riccardo Cocciante, ispirandosi alla versione di Rino Gaetano. A partire dalla seconda puntata in onda questa sera la valutazione sarà doppia: voterò la super giuria, ma anche i tutor che però non potranno esprimersi sulla propria band. Chi riuscirà a guadagnare il primo posto in classifica? Ricordiamo che a “The Band” non si vincono contratti discografici, ma il titolo di ‘Band dell’Anno’.

